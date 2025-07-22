Відеоогляд Acer TravelMate P4 13: легкий, автономний та потужний ноутбук усього від 13 999 грн

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Acer TravelMate P4 13 — це рідкісне поєднання практичності, дизайну, можливостей, портативності, та саме головне, невисокої вартості. Цей маленький ноутбук бізнес-рівня, просто створений для щоденного носіння із собою. А що про нього думає Мокіч? Дізнайтеся про це у новому відео на каналі Acer Acer Ukraine:

Ноутбук Acer TravelMate P4 13 (TMP413-51) оснащений 13,3″ IPS екраном WUXGA (1920×1200), має габарити 312,6×221,9×19,98 мм, вагу 1,4 кг та спроможний працювати до 11 годин від батареї у режимі перегляду відео. До набору портів входить 2 х USB Type-C з Thunderbolt 4, 2 х USB 3.2 Type-A, роз’єм HDMI 2.1, зчитувач смарткарток та аудіороз’ємом. Бездротовий зв’язок забезпечується через Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Відеоконференції відтворюються бездоганно завдяки динамікам з DTS аудіо та HD вебкамері зі шторкою та ШІ-шумозаглушенням для мікрофонів. Безпеку забезпечує сканер відбитків пальців та роз’єм для замка Kensington. А клавіатура має гарну білу підсвітку для комфортної роботи в умовах поганого освітлення.

На цей момент у продажі доступно 7 варіантів конфігурації ноутбука Acer TravelMate P4 13, за зниженими та акційними цінами:

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