Дописи Дописи 22.07.2025 comment views icon

Відеоогляд Acer TravelMate P4 13: легкий, автономний та потужний ноутбук усього від 13 999 грн

author avatar

Acer Україна

Блог компанії

Acer TravelMate P4 13 — це рідкісне поєднання практичності, дизайну, можливостей, портативності, та саме головне, невисокої вартості. Цей маленький ноутбук бізнес-рівня, просто створений для щоденного носіння із собою. А що про нього думає Мокіч? Дізнайтеся про це у новому відео на каналі Acer Acer Ukraine:

Ноутбук Acer TravelMate P4 13 (TMP413-51) оснащений 13,3″ IPS екраном WUXGA (1920×1200), має габарити 312,6×221,9×19,98 мм, вагу 1,4 кг та спроможний працювати до 11 годин від батареї у режимі перегляду відео. До набору портів входить 2 х USB Type-C з Thunderbolt 4, 2 х USB 3.2 Type-A, роз’єм HDMI 2.1, зчитувач смарткарток та аудіороз’ємом. Бездротовий зв’язок забезпечується через Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Відеоконференції відтворюються бездоганно завдяки динамікам з DTS аудіо та HD вебкамері зі шторкою та ШІ-шумозаглушенням для мікрофонів. Безпеку забезпечує сканер відбитків пальців та роз’єм для замка Kensington. А клавіатура має гарну білу підсвітку для комфортної роботи в умовах поганого освітлення.

На цей момент у продажі доступно 7 варіантів конфігурації ноутбука Acer TravelMate P4 13, за зниженими та акційними цінами:

Модель та артикул Процесор Оперативна
пам’ять		 Накопичувач Ціна
TMP413-51-TCO-33TQ
NX.B55EU.005		 Intel Core i3-1315U 8 ГБ LPDDR5 512 ГБ Від 13 999 грн
TMP413-51-TCO-39XP
NX.B55EU.004		 Intel Core i3-1315U 16 ГБ LPDDR5 512 ГБ Від 16 999 грн
TMP413-51-TCO-592D
NX.B55EU.003		 Intel Core i5-1335U 16 ГБ LPDDR5 512 ГБ Від 19 999 грн
TMP413-51-TCO-59Y7
NX.B55EU.009		 Intel Core i5-1335U 16 ГБ LPDDR5 512 ГБ Від 22 999 грн
TMP413-51-TCO-74J7
NX.B55EU.006		 Intel Core i7-1355U 16 ГБ LPDDR5 512 ГБ Від 23 999 грн
TMP413-51-TCO-785Z
NX.B55EU.007		 Intel Core i7-1355U 16 ГБ LPDDR5 1 ТБ Від 25 999 грн
TMP413-51-TCO-70TA
NX.B55EU.008		 Intel Core i7-1355U 32 ГБ LPDDR5 1 ТБ Від 29 999 грн

Обирайте вже сьогодні, який варіант Acer TravelMate P4 13 (TMP413-51) підходить вам краще!

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі:

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати