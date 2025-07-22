Відеоогляд Acer TravelMate P4 13: легкий, автономний та потужний ноутбук усього від 13 999 грн

Acer TravelMate P4 13 — це рідкісне поєднання практичності, дизайну, можливостей, портативності, та саме головне, невисокої вартості. Цей маленький ноутбук бізнес-рівня, просто створений для щоденного носіння із собою. А що про нього думає Мокіч? Дізнайтеся про це у новому відео на каналі Acer Acer Ukraine:
Ноутбук Acer TravelMate P4 13 (TMP413-51) оснащений 13,3″ IPS екраном WUXGA (1920×1200), має габарити 312,6×221,9×19,98 мм, вагу 1,4 кг та спроможний працювати до 11 годин від батареї у режимі перегляду відео. До набору портів входить 2 х USB Type-C з Thunderbolt 4, 2 х USB 3.2 Type-A, роз’єм HDMI 2.1, зчитувач смарткарток та аудіороз’ємом. Бездротовий зв’язок забезпечується через Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Відеоконференції відтворюються бездоганно завдяки динамікам з DTS аудіо та HD вебкамері зі шторкою та ШІ-шумозаглушенням для мікрофонів. Безпеку забезпечує сканер відбитків пальців та роз’єм для замка Kensington. А клавіатура має гарну білу підсвітку для комфортної роботи в умовах поганого освітлення.
На цей момент у продажі доступно 7 варіантів конфігурації ноутбука Acer TravelMate P4 13, за зниженими та акційними цінами:
|Модель та артикул
|Процесор
|Оперативна
пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|TMP413-51-TCO-33TQ
NX.B55EU.005
|Intel Core i3-1315U
|8 ГБ LPDDR5
|512 ГБ
|Від 13 999 грн
|TMP413-51-TCO-39XP
NX.B55EU.004
|Intel Core i3-1315U
|16 ГБ LPDDR5
|512 ГБ
|Від 16 999 грн
|TMP413-51-TCO-592D
NX.B55EU.003
|Intel Core i5-1335U
|16 ГБ LPDDR5
|512 ГБ
|Від 19 999 грн
|TMP413-51-TCO-59Y7
NX.B55EU.009
|Intel Core i5-1335U
|16 ГБ LPDDR5
|512 ГБ
|Від 22 999 грн
|TMP413-51-TCO-74J7
NX.B55EU.006
|Intel Core i7-1355U
|16 ГБ LPDDR5
|512 ГБ
|Від 23 999 грн
|TMP413-51-TCO-785Z
NX.B55EU.007
|Intel Core i7-1355U
|16 ГБ LPDDR5
|1 ТБ
|Від 25 999 грн
|TMP413-51-TCO-70TA
NX.B55EU.008
|Intel Core i7-1355U
|32 ГБ LPDDR5
|1 ТБ
|Від 29 999 грн
Обирайте вже сьогодні, який варіант Acer TravelMate P4 13 (TMP413-51) підходить вам краще!
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