Дописи Дописи 14.07.2025 comment views icon

Відеоогляд та обкатка електричного самоката Acer Series 5 Select

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Acer Україна

Блог компанії

Нещодавно ви вже напевне читали наш детальний огляд нового електричного самоката Acer Series 5 Select (AES035). А тепер пропонуємо вам познайомитися з практичним досвідом використання цього чудового пристрою індивідуальної мобільності майже наживо у відеоогляді:

  • Міцність та надійність. Самокат має міцну алюмінієву раму, легко складається за потреби, витримує навантаження до 120 кг. Передня підвіска має два амортизатори, а гумові пневматичні шини чудово поглинають удари. Є захист від води на рівні IPX5. Для усього іншого є два роки гарантії від виробника.
  • Потужність. Розташований позаду двигун може видавати до 913 Вт пікової потужності, та до 29 Нм обертального моменту. Максимальна швидкість у 25 км/год обмежена лише електронікою (відповідно до місцевих законів). Самокат спроможний долати підйоми з ухилом до 23%.
  • Автономність. Батарея забезпечує до 60 км запасу ходу в оптимальних умовах та економному режимі їзди. Двигун має функцію рекуперації енергії при пересуванні накатом. Для повної зарядки з 0 до 100% потрібно близько 6 годин.
  • Безпечність. Acer Series 5 Select оснащений світловідбивачами, головним ліхтарем, системами світлової сигналізації поворотів та ефективними дисковими гальмами попереду з антиблокувальною системою eABS позаду. А ще можна заблокувати заднє колесо через застосунок.
  • Інформативність. Електросамокат має яскравий дисплей, що надає водію усю необхідну в дорозі інформацію, а керування налаштуваннями пристрою можливо через спеціальний застосунок для смартфона.

Якщо ви вже прийняли рішення придбати собі електричний самокат Acer Series 5 Select, зробити це можна в інтернет-магазинах партнерів Acer за ціною від 29 199 грн.

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