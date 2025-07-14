Відеоогляд та обкатка електричного самоката Acer Series 5 Select

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Нещодавно ви вже напевне читали наш детальний огляд нового електричного самоката Acer Series 5 Select (AES035). А тепер пропонуємо вам познайомитися з практичним досвідом використання цього чудового пристрою індивідуальної мобільності майже наживо у відеоогляді:

Міцність та надійність. Самокат має міцну алюмінієву раму, легко складається за потреби, витримує навантаження до 120 кг. Передня підвіска має два амортизатори, а гумові пневматичні шини чудово поглинають удари. Є захист від води на рівні IPX5. Для усього іншого є два роки гарантії від виробника.

Потужність. Розташований позаду двигун може видавати до 913 Вт пікової потужності, та до 29 Нм обертального моменту. Максимальна швидкість у 25 км/год обмежена лише електронікою (відповідно до місцевих законів). Самокат спроможний долати підйоми з ухилом до 23%.

Автономність. Батарея забезпечує до 60 км запасу ходу в оптимальних умовах та економному режимі їзди. Двигун має функцію рекуперації енергії при пересуванні накатом. Для повної зарядки з 0 до 100% потрібно близько 6 годин.

Безпечність . Acer Series 5 Select оснащений світловідбивачами, головним ліхтарем, системами світлової сигналізації поворотів та ефективними дисковими гальмами попереду з антиблокувальною системою eABS позаду. А ще можна заблокувати заднє колесо через застосунок.

Інформативність. Електросамокат має яскравий дисплей, що надає водію усю необхідну в дорозі інформацію, а керування налаштуваннями пристрою можливо через спеціальний застосунок для смартфона.

Якщо ви вже прийняли рішення придбати собі електричний самокат Acer Series 5 Select, зробити це можна в інтернет-магазинах партнерів Acer за ціною від 29 199 грн.

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