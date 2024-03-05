Другий сезон серіалу «Дім дракона» вийде на HBO в червні

Раніше керівник HBO Кейсі Блойс анонсував вихід продовження на початок літа, а гендиректор Warner Bros. Discovery Девід Заслав говорив у лютому про «наступний квартал».

Нині керівник відділу стримінгу та ігор Warner Bros. Discovery Джей Б. Перретт уточнив, що мова йде саме про червень, хоча й не повідомив точнішої дати, пише Variety.

Заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров» серіал «Дім дракона» розповідає про правління династії Таргарієнів у Вестеросі майже за 200 років до подій «Гри престолів» та приблизно через 100 років після того, яка Таргарієни об’єднали Сім королівств.

До акторського складу другого сезону увійшли Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д’Арсі, Єва Бест, Стів Туссент, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно, Ріс Іфанс, Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фіа Сабан, Джефферсон Холл і Метью Нідхем. Раніше були оголошені новачки — Абубакар Салім, Гейл Ранкін, Фредді Фокс та Саймон Рассел Біл.

Перший сезон «Дому дракона» виходив на HBO з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року: дебютна серія зібрала майже 10 мільйонів глядачів і стала найбільшою прем’єрою серіалу HBO в історії. Завершальний епізод переглянули 9,3 млн глядачів, попри те, що напередодні офіційного ефіру його виклали у мережу.

Знімання продовження стартували на студії Leavesden Studios Warner Bros. 11 квітня 2023 року. Торік у грудні Джордж Р. Р. Мартін сказав, що другий сезон отримав «‎дуже темні» епізоди, які змусять глядачів плакати.

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Тим часом HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення іншого серіалу зі всесвіту «Гри престолів» — про Ейгона «Завойовника» Таргарієна. Події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому Дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів».

Також цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна).

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