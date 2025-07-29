«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки

NVIDIA RTX 5050 з кулером для CPU / TrashBench

Відеоблогер TrashBench хотів підтвердити своє переконання, що NVIDIA GeForse GTX 1080 Ti потужніша за RTX 5050. Але досліди з розгоном довели перевагу Blackwell.

Австралійський ютубер каже, що поставив собі за мету «розігнати GTX 1080 Ti настільки сильно, щоб присоромити нову RTX 5050 від NVIDIA». Замість цього йому вдалося потужно розігнати бюджетку до 6 місця в 3DMark Time Spy для цієї моделі. Флагман Pascal не мав шансів, 5050 випереджала його й без розгону.

Перед початком тесту дві 1080 Ti довелося відкинути, перш ніж знайшлася та, котра змогла забезпечити продуктивність вищу за номінальну. Ентузіасту знадобилися дні, щоб відеокарта запрацювала з тонким налаштуванням кривих, драйверів та спеціальним контуром охолодження, розрахованими на найкращу продуктивність. Стара відеокарта мала граничне значення частоти лише 2,2 ГГц. З сумісним охолодженням також були проблеми. Вже на цьому етапі експериментатору стало ясно, що «ідея переваги 1080 Ti над 5050 була мертвою».

TrashBench також значно покращив охолодження RTX 5050. Оскільки водоблок, який він використовував, був занадто великим, на графічний процесор був встановлений баштовий кулер для CPU з потужним вентилятором. RTX 5050 працювала з частотою чипа 3,3 ГГц — на 28% більшою за стандартну. Це, а також додаткові тонкі налаштування, призвели до дуже солідного середнього приросту в 17,55% у кількох іграх. З GTX 1080 Ti вдалося досягти приросту лише на 3%.

Решта характеристик системи були цілком звичайними: процесор Intel Core i5‑12600KF на частоті 5,3 ГГц з вимкненими е-ядрами, плюс 32 ГБ DDR4‑3200 CL16. TrashBench підсумував порівняння: «1080 Ti мала бути зіркою, а 5050 вкрала все шоу. Я цього не очікував. Тож, гадаю, на добраніч, дідусю». Решта ж спільноти отримала підтверджену відповідь на питання, яка ж з двох відеокарт краща (не таку вже непередбачувану).

Джерело: Tom’s Hardware