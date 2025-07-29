Новини Пристрої 29.07.2025 comment views icon

«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки
NVIDIA RTX 5050 з кулером для CPU / TrashBench

Відеоблогер TrashBench хотів підтвердити своє переконання, що NVIDIA GeForse GTX 1080 Ti потужніша за RTX 5050. Але досліди з розгоном довели перевагу Blackwell.

Австралійський ютубер каже, що поставив собі за мету «розігнати GTX 1080 Ti настільки сильно, щоб присоромити нову RTX 5050 від NVIDIA». Замість цього йому вдалося потужно розігнати бюджетку до 6 місця в 3DMark Time Spy для цієї моделі. Флагман Pascal не мав шансів, 5050 випереджала його й без розгону.

Перед початком тесту дві 1080 Ti довелося відкинути, перш ніж знайшлася та, котра змогла забезпечити продуктивність вищу за номінальну. Ентузіасту знадобилися дні, щоб відеокарта запрацювала з тонким налаштуванням кривих, драйверів та спеціальним контуром охолодження, розрахованими на найкращу продуктивність. Стара відеокарта мала граничне значення частоти лише 2,2 ГГц. З сумісним охолодженням також були проблеми. Вже на цьому етапі експериментатору стало ясно, що «ідея переваги 1080 Ti над 5050 була мертвою».

111

TrashBench також значно покращив охолодження RTX 5050. Оскільки водоблок, який він використовував, був занадто великим, на графічний процесор був встановлений баштовий кулер для CPU з потужним вентилятором. RTX 5050 працювала з частотою чипа 3,3 ГГц — на 28% більшою за стандартну. Це, а також додаткові тонкі налаштування, призвели до дуже солідного середнього приросту в 17,55% у кількох іграх. З GTX 1080 Ti вдалося досягти приросту лише на 3%.

Решта характеристик системи були цілком звичайними: процесор Intel Core i5‑12600KF на частоті 5,3 ГГц з вимкненими е-ядрами, плюс 32 ГБ DDR4‑3200 CL16. TrashBench підсумував порівняння: «1080 Ti мала бути зіркою, а 5050 вкрала все шоу. Я цього не очікував. Тож, гадаю, на добраніч, дідусю». Решта ж спільноти отримала підтверджену відповідь на питання, яка ж з двох відеокарт краща (не таку вже непередбачувану).

Джерело: Tom’s Hardware

Популярні новини

Tron Inc. залучить $1 млрд на купівлю TRX та збирається пробитись до Nasdaq-100 за 3 роки
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Уламки «підбитого» NASA DART астероїда поводяться неочікувано та небезпечно
Вчені знайшли відмінність психопатів — менший мозок, ніж у звичайних людей
«Катастрофа для космічної науки»: NASA звільняє понад 2100 працівників
Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»
Вчені обернули квантову заплутаність та відкрили новий закон квантової фізики
Нові Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S — знову чотири мотори і «танковий розворот»
Серіал «Венздей» достроково подовжили на 3-й сезон — перший постер
Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Представлений Geely Galaxy A7 — гібридний седан із запасом ходу понад 2100 км та ціною від $14,5 тис.
Відомий художник Такасі Муракамі випустить колекцію NFT Flowers Revised
Lisuan представляє 6-нм відеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, але один маленький мінус
NFT-дроп від Snoop Dogg у Telegram розійшовся як гарячі пиріжки: $12 млн за 30 хвилин
ChatGPT розповідав, що пише користувачу книгу на 700 сторінок — страшна та кумедна правда відкрилася в Reddit
Ані луска, ані пір’я: вчені знайшли стародавню рептилію з нігтями на спині
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Детектив жахів «Зброя» стартував зі 100% на Rotten Tomatoes, але є нюанс
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
Бос Baldur’s Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати