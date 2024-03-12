«20 днів у Маріуполі» та промова Чернова не увійшли до скороченої міжнародної телеверсії «Оскара» — в Disney пояснили це «часовими обмеженнями»

Організатори цьогорічної трансляції церемонії вручення «Оскара» вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм» (разом з ще кількома категоріями), у якій переміг фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Телеканал Суспільне Культура, який виступав ексклюзивним транслятором церемонії в Україні, вчора ввечері мав дати в ефір 90-хвилинну міжнародну скорочену версію події, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів виявив, що нагородження українських документалістів відсутнє.

«Зараз в ефірі телеканалу Суспільне Культура знову йде «Оскар». Але це не скорочена міжнародна версія, яку ми анонсували раніше — це повтор повної версії від учора. Чому? Бо в міжнародній версії не знайшлося місця для нагородження «20 днів у Маріуполі» та потужної промови Мстислава Чернова», — написав виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

Цікаво, що торік номінації, в якій переміг документальний фільм «Навальний», таки знайшлося місце в скороченій телеверсії — щобільше, промову його дружини також туди включили. Також нагадаємо, що організатори неодноразово відмовляли Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінопремії. Продюсер «Оскара» Вілл Пекер раніше начебто висловлював стурбованість, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту — білі, та водночас ігнорує війни по всьому світу, які торкаються кольорових людей.

В Disney тим часом пояснили відсутність нагородження «20 днів у Маріуполі» та промови Чернова «часовими обмеженнями», додаючи, що вибір номінації для скороченої телеверсії обрали заздалегідь:

«Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі «20 днів у Маріуполі», до скороченої версії включено», — заявили в Disney Entertainment.

«20 днів у Маріуполі» — перший український фільм в історії України, який здобув «Оскар» в одній із головних номінацій. Стрічка розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — команда Associated Press, які на той час були останніми журналістами в місті, задокументувала облогу і спричинену нею гуманітарну катастрофу, роботу лікарів, бомбардування пологового будинку, масові поховання загиблих цивільних та інші злочини росіян.

Над «20 днів у Маріуполі» працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — дебютний показ у січні на «Санденс» відразу приніс фільму Приз глядачів, і відтоді він здобув близько 10 нагород на різних кінофестивалях, включно з «Оскаром».

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