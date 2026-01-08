Alienware підтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в ігрових ПК AREA-51

Підрозділ Alienware China згадав неанонсований процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 у маркетинговому повідомленні, присвяченому ПК AREA-51.

Зараз текст повідомлення змінений, згадка процесора нього зникла. На думку Tom’s Hardware, повідомлення здавалося заздалегідь підготовленим, що свідчить про вилучення процесора з основної доповіді AMD ледь не в останню хвилину. Чутки про Ryzen 9 9950X3D2 з 3D V-Cache на обох CCD ходили давно і навіть були частково підтверджені.

На корпоративній сесії питань і відповіді (QnA) у Лас-Вегасі, присвяченій CES 2026, AMD натякнула ЗМІ, що 9950X3D2 справді є в планах, але наразі компанія не може його анонсувати. Видання запитало представників AMD про чип та отримало відповідь: “9950X3D2? Так. Хотів би я сьогодні анонсувати майбутні продукти, але не можу, тому поки що жодних коментарів з цього приводу”.

Повідомлення Alienware було не єдиним, котре підтверджує Ryzen 9 9950X3D2 за крок до появи. Британська Sytronix розповіла про процесор на сторінці своїх робочих станцій NexStation. В описі йдеться про 16 ядер та 32 потоки та “архітектуру X3D2″, а також про покращене управління кешем та низькі температури. У робочій станції процесор поєднаний з відеокартою AMD Radeon AI PRO 9700 у NexStation.

За чутками, 9950X3D2 стане першим процесором компанії з подвійним 3D V-Cache. Це дозволить отримати величезні 192 МБ загального кешу L3, що набагато більше, ніж 128 МБ у найбільш оснащеного пам’яттю 9950X3D, з додатковим L3 лише на одному з двох CCD. У реальних умовах використання збільшений пул кешу може призвести до деякого покращення продуктивності в іграх. Решта компонування чипа нібито має бути ідентичною наявному 9950X3D, X3D2 може отримати трохи вищий TDP (200 Вт замість 170 Вт).