На гарнітурі віртуальної реальності Apple Vision Pro за $3499 не буде застосунків YouTube та Netflix

Netflix та YouTube не створюють спеціального застосунку для гарнітури віртуальної й доповненої реальності Apple Vision Pro. Як повідомила The Verge прессекретар YouTube Джессіка Гіббі: «Користувачі YouTube зможуть використовувати YouTube через браузер Safari на Vision Pro». Прессекретар Netflix Куміко Хідака передала схоже повідомлення: «Наші користувачі зможуть насолоджуватися Netflix у браузері на Vision Pro, як і на комп’ютерах Mac».

Згідно з чутками, не планує створювати новий застосунок для Vision Pro і Spotify, проте представники сервісу відмовилися це коментувати. Із 46 найпопулярніших додатків в App Store, жоден не матиме нативного додатку для visionOS на момент запуску. Цей список завжди може змінитися, але відсутність спеціальних застосунків за кілька тижнів до запуску Vision Pro не особливо дає надію.

Apple Vision Pro буде доступна з 3D-фільмами від Disney Plus, а також з підтримкою декількох інших потокових сервісів, як-от Amazon Prime Video, Max, Paramount Plus, Pluto TV, Peacock. Хоча Spotify не здається серйозним упущенням для гарнітури змішаної реальності, відсутність спеціальних застосунків Netflix і YouTube, безумовно, може зробити пристрій менш привабливим для користувачів, які розраховують використовувати гарнітуру як медіаплеєр з ефектом занурення.

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