Acer анонсувала нові ігрові ноутбуки Nitro і Predator з новими процесорами Intel (Raptor Lake Refresh) й графікою RTX 40

Acer на CEC 2024 анонсувала нові моделі ігрових ноутбуків під брендами Nitro та Predator з процесорами Intel Raptor Lake Refresh 14-го покоління.

Acer Nitro (AN17-72)

Nitro 17 (AN17-72) використовує процесор Intel Core i7-14700HX (Raptor Lake Refresh). 14700HX має 8 продуктивних ядер, 12 ефективних ядер і максимальну тактову частоту 5,3 ГГц. Системи початкового рівня будуть оснащуватися процесором Core i5-14450HX, а Core i7-4650HX займе проміжне місце. Системи можуть бути оснащені до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 і до 2 ТБ NVMe SSD у конфігурації RAID-0, передає Tom’s Hardware.

Acer пропонує до графічну систему до RTX 4060 на Nitro 17. Графіка класу RTX 40 виводитиме зображення на 17-дюймовий дисплей QHD (2560×1440) з частотою оновлення 165 Гц. Acer заявляє, що час відгуку при розгоні становить 3 мс і до 100 відсотків покриття DCI-P3.

Серед інших особливостей — два порти Thunderbolt 4, підтримка HDMI 2.1, слот для карт пам’яті microSD і підтримка Wi-Fi 6E. Acer також оснастила Nitro 17 чотиризонною RGB-клавіатурою.

Predator Helios 16 (PH16-72) та Helios 18 (PH18-72)

Поки сімейство Nitro орієнтоване на бюджетних геймерів, сімейство Predator — на заможніших гравців. У цьому ключі нові Helios 16 (PH16-72) і Helios 18 (PH18-72) оснащуються процесором Core i9-14900HX — для першого це опція, а для другого є стандартною комплектацією. Аналогічно, можна досягти максимальної графічної продуктивності з флагманською дискретною відеокартою RTX 4090 на Helios 18; Helios 16 оснащується RTX 4080.

Інша відмінність між двома ноутбуками полягає в дисплеях: Helios 16 використовує 16-дюймовий WQXGA (2560×1600) 250 Гц Mini LED дисплей, тоді як Helios 18 просто розширює діагональ до 18 дюймів.

Нові ігрові ноутбуки Acer Helios оснащуються пам’яттю DDR5 об’ємом до 32 ГБ, а система зберігання даних має максимальну конфігурацію RAID-0 об’ємом 4 ТБ. Обидва ноутбуки оснащені акумулятором на 90 Вт*год і мають RGB-підсвічування клавіатури, що оснащені технологією MagKey 3.0 зі змінними механічними перемикачами. Нарешті, Acer підтримує новий стандарт Wi-Fi 7 у своїх останніх ноутбуках.

Ноутбуки Acer Helios 16 (PH16-72) та Helios 18 (PH18-72) надійдуть у продаж у січні та березні відповідно за ціною від $1899.

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Predator Helios 16 Neo (PHM16-72) та Helios 18 Neo (PHN18-71)

Якщо вам потрібна висока продуктивність і стиль, притаманні сімейству Helio, Acer пропонує звернути увагу на нові моделі Helios 16 Neo (PHM16-72) і Helios 18 Neo (PHN18-71). Ноутбуки оснащені 16- або 18-дюймовими WQXGA-дисплеями з частотою оновлення 240 Гц.

Вони оснащені процесором Core i9-14900HX, стандартним графічним процесором RTX 4070, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і до 2 ТБ твердотільного накопичувача в конфігурації RAID-0. Обидві машини живляться від акумулятора ємністю 90 Вт*год, а інші функції включають чотиризонну RGB-клавіатуру та комбіновану карту Wi-Fi-6E/Bluetooth 5.3.

Acer повідомляє, що Helios 16 Neo (PHM16-72) та Helios 18 Neo (PHN18-71) надійдуть у продаж у березні за ціною $1499 та $1549 відповідно.