Netflix работает над двумя аниме-сериалами по Tomb Raider и Skull Island (а пока список самых популярных сериалов сервиса возглавил Bridgerton)

От новостей стримингового сервиса HBO Max перейдем к интересным новинкам его основного конкурента Netflix. Компания официально заявила о запуске в работу аниме-сериалов по мотивам популярных франшиз Tomb Raider и Skull Island, а также огласила нового победителя рейтинга самых просматриваемых ТВ-сериалов платформы.

Подробно рассказывать о франшизе Tomb Raider / «Расхитительница гробниц» особого смысла нет, наша аудитория наверняка отлично знакома не только с одноименной игровой серией, но и с фильмами по ее мотивам, включая версии с Анджелиной Джоли и Алисией Викандер.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

События сериала развернутся сразу после завершения сюжета финальной части трилогии Tomb Raider (2013) / Rise of the Tomb Raider (2015) / Shadow of the Tomb Raider (2018). Экранизацией займутся Legendary Entertainment и студия dj2 Entertainment, автором сценария и исполнительным продюсером выбрали Ташу Хуо, которая в данный момент работает над сериалом The Witcher: Blood Origin.

В отличие от изначально игровой вселенной Tomb Raider, франшиза Skull Island известна в первую очередь кинолюбителям. За названием, больше подходящем пиратской саге (кстати, у нее есть более логичное название MonsterVerse), скрываются фильмы о гигантских монстрах, включая Кинг Конга, Годзиллу, Мотру, Родана, Кинг Гидору и др. Это Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021).

A shipwrecked crew, an island of monsters, and one king to rule them all. Skull Island is a new anime series set in @Legendary’s Monsterverse from @PowerhouseAnim. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

По сюжету команда некоего судна терпит крушение вблизи Острова Черепа и после спасения обнаруживает, что остров просто кишит необычными гигантскими монстрами. Во главе пищевой пирамиды стоит Кинг Конг, так что скорее всего именно он и будет главным героем сериала. Производством сериала займется все та же Legendary Entertainment и студия Powerhouse Animation.

P.S. Актуальный рейтинг самых просматриваемых на платформе Netflix сериалов возглавил костюмированный ромком Bridgerton / «Бриджертоны» об одноименном семействе из высшего общества Великобритании 19 века, который посмотрели 41% всех абонентов сервиса (кстати, сериал уже продлили на второй сезон).

В итоге актуальный Топ-5 самых популярных ТВ-сериалов сервиса выглядит следующим образом:

Bridgerton — 82 млн The Witcher — 76 млн Lupin — 70 млн La casa de papel — 65 млн Stranger Things — 64 млн

Источник: IGN (1, 2)