AMD готує «десктопний» процесор Ryzen 5 8600G Zen4 з графікою Radeon 760M RDNA3 на 2,8 ГГц

AMD готується представити нові десктопні процесори AM5 з потужною графікою RDNA3, які є довгоочікуваним оновленням в сегменті. Процесори будуть засновані на мобільному кремнії Phoenix/Hawk Point і включатимуть до 12 обчислювальних блоків RDNA3. Попри те, що назва серії Ryzen 8000G може наштовхнути на думку, що це наступник серії 7000, вона призначена для іншого сегмента ринку — для користувачів, яким продуктивність процесора не є пріоритетом.

Нещодавнє тестування розкрило подробиці про одну з майбутніх моделей 8000G (8600G), передає Videocardz. Процесор Ryzen 5 8600G APU пройшов тестування на материнській платі MSI X670E ACE.

Згідно з витоком інформації, що Ryzen 5 8600G матиме 6 ядер і 12 потоків. Хоча за технічними характеристиками він схожий на Ryzen 5 8500G, перший, як очікується, матиме 6 ядер Zen4, тоді як другий, як стверджується, матиме гібрид ядер 2xZen4 і 4xZen4c. Витік також розкриває базову тактову частоту 4,35 ГГц і буст до 5,0 ГГц. Примітно, що це на 450 МГц і 600 МГц випереджає його попередника, Ryzen 5 5600G на архітектурі Zen3.

Нові подробиці щодо специфікацій графічного процесора вказують на те, що APU буде оснащений інтегрованою графікою Radeon 760M, що складається з 8 обчислювальних блоків з тактовою частотою 2,8 ГГц. Специфікації моделі 8700G з Radeon 780M (12CU) ще не підтверджені, але поки що здається, що настільні чипи серії AM5 не досягають тактової частоти 3,0 ГГц. Проте, тактова частота 2,8 ГГц вже на 900 МГц вище, ніж у Ryzen 5 5600G, який поставлявся з графікою Vega 7 CU.

За неофіційними даними, запуск серії Ryzen 8000G очікується в цьому кварталі. Хоча AMD поки не надала жодної конкретики.