AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake

AMD готує процесори Zen 6 з 288 МБ 3D V-Cache — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake

Раніше інсайдери розповідали про 96 МБ 3D V-Cache в процесорах AMD Zen 6. Але здається, що після інформації про 288 МБ bLLC в майбутніх чипах Intel плани дещо змінилися.

Наразі AMD пропонує максимум 64 МБ 3D V-Cache в процесорах як Ryzen 9 9950X3D. Якщо останній витік інформації про AMD Zen 6 підтвердиться, загальний обсяг 3D V-Cache може зрости до 144 МБ на кристал кешу. Раніше очікувалося, що процесори Zen 6 матимуть до 96 МБ 3D V-Cache, що на 50% більше порівняно з 64 МБ, доступними зараз. У поєднанні з потенційним збільшенням IPC для одного ядра на понад 10%, процесори AMD, здавалося, зберігали за собою титул найкращих в іграх. Однак, за останніми даними, Nova Lake можуть отримати до 288 МБ кешу останнього рівня bLLC, що може змінити розклад на користь Intel.

За даними інсайдера HXL, у чипах Zen 6 один кристал 3D V-Cache може мати обсяг до 144 МБ замість 96 МБ, про які повідомлялося раніше. Це означає, що процесори Zen 6 X3D з одним блоком 3D V-Cache можуть отримати до 144 МБ кешу останнього рівня. Якщо ж їх буде два, можна очікувати 288 МБ додаткового кешу L3 на процесор.

Новина здається непоганою, а відповідь AMD на bLLC в процесорах Intel — адекватною. Проте не слід забувати про дефіцит пам’яті, котрий вже призвів до скорочення асортименту деякими виробниками та до стрімкого зростання її вартості. Раніше AMD нібито відмовилася від подвоєння 3D V-Cache у чипах поточного покоління через збільшення вартості процесорів, і майже напевно ситуація відтоді не змінилася на краще.

Якщо повідомлення про плани AMD і Intel виправдаються, і навіть якщо обидва виробники технологічно не реалізують другий кристал та максимальний обсяг кешу, невдовзі ентузіастів очікує двобій “червоних” з “синіми” за найкращу продуктивність в іграх. Якщо ж виробники випустять 288 МБ 3D V-Cache, це майже напевно будуть фантастично дорогі процесори.

Джерело: Notebookcheck

