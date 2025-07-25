Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ

Intel Core Ultra / Intel

З’явилася нова інформація про наступну лінійку десктопних процесорів Intel — Nova Lake. Очікується суттєве збільшення обсягу L3-кешу, але наразі невідомо, яким саме способом його буде реалізовано.

Останнім часом ігрова продуктивність процесорів Intel виглядає не надто привабливо на тлі рішень конкурентів з великим 3D V-кешем. Ходило багато чуток, що компанія може випустити свій аналог, але раніше Intel заперечувала появу додаткового кешу в користувацьких процесорах.

Проте неочікувано днями інсайдер Intel під ніком Raichu повідомив, що плани компанії щодо випуску CPU з великим кешем можуть суттєво змінитися. Він заявив, що чипи Intel Nova Lake (Core Ultra 300) матимуть великий кеш третього рівня — Big Last-Level Cache (BLLC), а колеги з Videocardz додатково уточнили, що його обсяг сягатиме 144 МБ. Нагадаємо, що у процесорів AMD максимальний об’єм 3D V-кешу становить 128 МБ.

При цьому не уточнюється, чи буде це вбудований у кристал кеш, чи окрема плитка, як у процесорів AMD X3D. Також немає інформації, чи існуватимуть моделі взагалі без нього. Ще одна цікава деталь у повідомленні Raichu — BLLC матимуть нефлагманські моделі лінійки, з конфігурацією ядер 8/16. Можливо, наразі просто немає інформації про старші моделі.

Оновлення планів Intel також підтвердив ще один відомий датамайнер — Haze. Згідно з його постом, процесори Nova Lake з конфігурацією ядер 8P+16E та 8P+12E також матимуть BLLC.

8p, 16e

8p, 12e Both 4lpe, bLLC, 125w https://t.co/EQo4MiaGpq — Haze (@Haze2K1) June 17, 2025

Окремо у його повідомленні варто відзначити згадування третього типу енергоефективних ядер, про які раніше інформації не було. Повідомляється, що обидва зазначені процесори матимуть по 4 LP-ядра кожен. В результаті, оновлена таблиця характеристик процесорів Intel Nova Lake виглядає так:

Але на цей час, ми б радили відноситись до неї скептично.

Джерело: Videocardz