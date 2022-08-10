Ryzen 7000 — изображения новой упаковки и предварительные цены будущих настольных CPU AMD

Сайт VideoCardz поделился изображением, якобы взятым из внутренней презентации AMD. На рендере — коробка процессора AMD Ryzen 9 7000. Окончательный дизайн и коробки других версий процессоров Ryzen 7000 могут существенно отличаться.

В информации, приложенной к упаковке, утверждается, что в целом цены на Ryzen 7000 не будут сильно отличаться от цен серии 5000, исключая топовые модели. Издание приводит оригинальный текст:

Ryzen 7 7700X MSRP = Ryzen 7 5700X MSRP

Ryzen 7 7800X MSRP > Ryzen 7 5800X MSRP

Ryzen 9 7xy0X MSRP > Ryzen 9 5xy0X MSRP

Из сообщения можно сделать вывод, что процессор Ryzen 7 7800X существует, по крайней мере, во внутренних планах. Других слухов и утечек, подтверждающий выход такой модели пока не появлялось. Заметный разрыв между MSRP 5700X и 5800X возник по причине их выхода в разное время. Примерное соотношение цен внушает авторам публикации скептицизм.

Курс Java вечірній Навчайтесь топової професії у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Запуск серии процессоров AMD Ryzen 7000 ожидается 15 сентября. Первая демонстрация новой серии ожидается 29 августа на специальном мероприятии AMD. В таблице собрана имеющаяся информация о новых чипах.

Результаты тестов еще не вышедших процессоров Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K уже просочились в сеть.