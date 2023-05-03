Новини Пристрої 03.05.2023 о 18:37

AMD представила мобільний процесор Ryzen 7840U і каже, що він на 75% швидший за Apple M2

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Процесор AMD Ryzen 7840U розроблений для тонких та потужних ноутбуків. Компанія стверджує, що він може скласти конкуренцію Apple M2 у ціні та на 75% більшій продуктивності. Як ілюстрацію своєї заяви MMD наводить таку інфографіку:

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Також заявлено на 24% більшу продуктивність Ryzen 7840U у порівнянні з чипом попереднього покоління 6850H. Заявлено «лідерську ефективність та винятковий час автономної роботи», але жодних цифр на підтвердження цього AMD не надала. Смілива заява, враховуючи дійсно великий час роботи MacBook з Apple M2.

AMD представила мобільний процесор Ryzen 7840U і каже, що він на 75% швидший за Apple M2

AMD 7840U не єдиний процесор в новій лінійці U потужністю від 15 Вт до 30 Вт. Майбутні мобільні Ryzen 9, Ryzen 7 та Ryzen 3, отримають три рівні графіки: 12-ядерну вбудовану відеокарту Radeon 780M, восьмиядерну Radeon 760M та чотириядерну Radeon 740M.

AMD представила мобильный процессор Ryzen 7840U

Нещодавно представлений чип для портативних консолей AMD Ryzen Z1, ймовірно, є модифікованим Ryzen 5 7540U з GPU Radeon 740M.

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Джерело: The Verge


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