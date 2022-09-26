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AMD Ryzen 9 7950X розігнали до 6,5 ГГц, а Intel Core i9-13900K став найкращим в одноядерній продуктивності

AMD Ryzen 9 7950X розігнали до 6,5 ГГц, а Intel Core i9-13900K став найкращим в одноядерній продуктивності

Оверклокер Біл Алверсон (Sampson) встановив два рекорди з найвищих балів у Cinebench R23 і R20 для 16-ядерних процесорів, розігнавши наданий компанією AMD чіп Ryzen 9 7950X до 6,5 ГГц під рідким азотом. Без екстремального охолодження процесор працює на тактовій частоті до 5,7 ГГц, починаючи з базових 4,5 ГГц, при рекомендованій роздрібній ціні $700.

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Його результат у 48 235 балів у R23 приблизно на 8 000 балів вищий від тепер уже другого місця – i9-12900KS, розігнаного до 7 ГГц. Рекорд приблизно на 11 000 балів або на 30%, ніж результати 7950X, що з’явилися раніше, із заводською тактовою частотою, і майже на 20 000 балів вище за наявні оцінки 5950X.

Розігнаному 7950X вдалося обійти інші 16-ядерні процесори та вийти на територію 32-ядерних гігантів, таких як Threadripper 3970X. Він також випереджає 28-ядерний Intel Xeon W-3175X, випущений кілька років тому.

AMD Ryzen 9 7950X

Згідно з знімками екрану, у процесі розгону було виставлено множник x64,5, застосований до частоти шини за умовчанням (100 МГц), що дало 6450 МГц на усіх ядрах. Для досягнення знадобилося напруга в 1,4 В. Енергоспоживання в процесі досягло 271 Вт, що на 101 Вт більше заводського TDP.

У якості тестової системи виступала материнська плата Asus ROG Crosshair X670E Gene у поєднанні з двома планками пам’яті DDR5 ємністю 16 ГБ з тактовою частотою 3600 МГц. Використовувалася вбудована графіка – AMD Raphael на базі RDNA2 із тактовою частотою 600 МГц. Для рекорду R20 було використано материнську плату Asrock X670E Taichi.

AMD Ryzen 9 7950X

Засоби апаратного моніторингу демонструють параметри другої спроби розгону. Benchmate зафіксував 6513,28 МГц, CPU-Z сказав 6538,38 МГц, а HWiNFO показує, що частота шини 100,1 МГц та множник x64,63 привели до середньої тактової частоти 6470,2 МГц. Цього було достатньо, щоб набрати 18605 балів і встановити рекорд 16-ядерного CPU в R20. Для порівняння, найвищі оцінки 5950X та i9-12900K (LN2) – 15 664 бали при піднятті частоти до 6 ГГц та 15 625 балів у розгоні до 6873 МГц.

Нещодавно отриманий результат Intel Core i9-13900K в одноядерному тесті PassMark складає 4883 бали, що робить його лідером за цим показником. Інженерні зразки i9-13900K мають тактову частоту 5,5 ГГц із прискоренням до 5,8 ГГц для двох завантажених ядер. Про умови проведення тесту нічого не відомо.

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