AMD Ryzen 9 7950X розігнали до 6,5 ГГц, а Intel Core i9-13900K став найкращим в одноядерній продуктивності

Оверклокер Біл Алверсон (Sampson) встановив два рекорди з найвищих балів у Cinebench R23 і R20 для 16-ядерних процесорів, розігнавши наданий компанією AMD чіп Ryzen 9 7950X до 6,5 ГГц під рідким азотом. Без екстремального охолодження процесор працює на тактовій частоті до 5,7 ГГц, починаючи з базових 4,5 ГГц, при рекомендованій роздрібній ціні $700.

Його результат у 48 235 балів у R23 приблизно на 8 000 балів вищий від тепер уже другого місця – i9-12900KS, розігнаного до 7 ГГц. Рекорд приблизно на 11 000 балів або на 30%, ніж результати 7950X, що з’явилися раніше, із заводською тактовою частотою, і майже на 20 000 балів вище за наявні оцінки 5950X.

Розігнаному 7950X вдалося обійти інші 16-ядерні процесори та вийти на територію 32-ядерних гігантів, таких як Threadripper 3970X. Він також випереджає 28-ядерний Intel Xeon W-3175X, випущений кілька років тому.

Згідно з знімками екрану, у процесі розгону було виставлено множник x64,5, застосований до частоти шини за умовчанням (100 МГц), що дало 6450 МГц на усіх ядрах. Для досягнення знадобилося напруга в 1,4 В. Енергоспоживання в процесі досягло 271 Вт, що на 101 Вт більше заводського TDP.

У якості тестової системи виступала материнська плата Asus ROG Crosshair X670E Gene у поєднанні з двома планками пам’яті DDR5 ємністю 16 ГБ з тактовою частотою 3600 МГц. Використовувалася вбудована графіка – AMD Raphael на базі RDNA2 із тактовою частотою 600 МГц. Для рекорду R20 було використано материнську плату Asrock X670E Taichi.

Засоби апаратного моніторингу демонструють параметри другої спроби розгону. Benchmate зафіксував 6513,28 МГц, CPU-Z сказав 6538,38 МГц, а HWiNFO показує, що частота шини 100,1 МГц та множник x64,63 привели до середньої тактової частоти 6470,2 МГц. Цього було достатньо, щоб набрати 18605 балів і встановити рекорд 16-ядерного CPU в R20. Для порівняння, найвищі оцінки 5950X та i9-12900K (LN2) – 15 664 бали при піднятті частоти до 6 ГГц та 15 625 балів у розгоні до 6873 МГц.

Нещодавно отриманий результат Intel Core i9-13900K в одноядерному тесті PassMark складає 4883 бали, що робить його лідером за цим показником. Інженерні зразки i9-13900K мають тактову частоту 5,5 ГГц із прискоренням до 5,8 ГГц для двох завантажених ядер. Про умови проведення тесту нічого не відомо.

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