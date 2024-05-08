AMD Ryzen AI 9 HX замість Ryzen 8050 — Asus «засвітила» ребрендинг процесорів Zen 5

Схоже, штучний інтелект не дає спокою маркетологам AMD. Витік Asus розповів про нові моделі ноутбуків з процесором Ryzen AI 9 HX 170 на базі архітектури Zen 5. Ймовірно, йдеться про чипи Strix Point, які раніше називали Ryzen 8050.

Відповідно до витоку, принаймні один з топових процесорів AMD на базі Zen 5 буде називатися Ryzen AI 9 HX 170. Процесор має 12 ядер та підтримує 24 потоків, вбудований чип ШІ на базі XDNA 2 із продуктивністю до 77 TOPS та графіку Radeon на базі RDNA 3. Походження інформації від Asus надає впевненості, що AMD дійсно збирається використовувати бренд Ryzen AI принаймні для деяких своїх процесорів наступного покоління найближчим часом.

Раніше надходила інформація, що нібито Lenovo готує ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5 з процесорами AMD Ryzen Pro 8040 та Ryzen Pro 8050. Втім, за останніми даними, це спростував менеджер із продукції Lenovo China. Теоретично можливо й розділення назв, коли частина лінійки буде Ryzen AI, а інша — Ryzen 8050.

Так чи інакше, процесори AMD Ryzen Zen 5 з’являться вже цього року, і судячи з витоків, виробники активно готують до виходу ноутбуки з ними. Прагнення вставити AI у назву, як і перехід до трицифрових позначень моделі замість чотирьох цифр услід за Intel, здається актуальним. Свого часу AMD випустила серію процесорів Athlon XP, це збіглося з виходом Windows XP, тож досвід подібних рішень у компанії вже є.

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Джерело: Tom`s Hardware

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