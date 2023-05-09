AMD замінить мікрокод AGESA бібліотекою openSIL з відкритим кодом у 2026 році

AMD замінить бібліотеку ініціалізації апаратних компонентів AGESA програмним забезпеченням openSIL з відкритим вихідним кодом. AGESA працює з усіма материнськими платами AMD з UEFI, починаючи з процесорів Zen. При включенні комп’ютера програма, що вбудована у прошивку, ініціалізує ядра CPU, системну логіку, пам’ять та інші компоненти.

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Головний архітектор прошивки AMD, Радж Капур, заявив, що AGESA має проблеми з сумісністю, інтеграцією з UEFI та безпекою. Використовуючи її, AMD не встигає відповідати потребам ринку у цих сферах і фактично потребує нової бібліотеки ініціалізації.

Нова бібліотека повинна забезпечувати «архітектуру, що розширюється», «простий та безпечний» підхід до апаратної ініціалізації, «незалежну та масштабовану» технологію, здатну працювати на будь-якому рішенні x86 і від початку мати відкритий вихідний код.

Альтернатива AGESA називається openSIL (Silicon Initialization Libraries). Її написано на C-17, вона може бути інтегрована з будь-якою прошивкою x86, включаючи UEFI, coreboot та інші варіанти. Полегшений код забезпечує меншу щільність можливих проблем безпеки, ніж зв’язка AGESA + UEFI. Компанія працює над OpenSIL з 2022 року.

В цей час AMD представляє openSIL як експериментальну бібліотеку ініціалізації, сумісну з процесорами EPYC 4-го покоління. Компанія планує завершити етап тестування до 2026 року, коли openSIL буде впроваджено в AMD UEFI. Бібліотека все ще знаходиться у розробці, але вже наближається за паритетом функцій до AGESA. Передбачається переведення на OpenSIL всіх процесорів AMD на основі x86.

Джерело: TechSpot