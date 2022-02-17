AMD впервые обогнала Intel по рыночной капитализации

В 2020 году AMD впервые за 15 лет обогнала Intel по курсу акций, а сейчас команда Лизы Су одержала историческую победу над оппонентом.

После завершения 50-миллиардной сделки с производителем FPGA-матриц Xilinx рыночная капитализация AMD к закрытию торгов 15 февраля поднялась до $199,58 млрд, благодаря чему производитель процессоров Ryzen впервые за всю свою историю ненадолго стал дороже извечного конкурента Intel — на тот момент тот оценивался в $197,24. На момент написания этих строк Intel снова превосходит AMD по показателю рыночной капитализации, но превосходство это минимальное — $196,34 млрд против $191,52 млрд. Так что, вероятнее всего, вскоре «красные» снова возьмут верх над «синими» на фондовом рынке.

Этот результат — закономерное отражение успехов AMD за последние несколько лет и затянувшегося кризиса Intel. Застой в технологическом развитии и проблемы с освоением новых литографических технологий обошлись Intel весьма недешево — в том числе потерей такого ценного клиента как Apple и приличным сокращением рыночной капитализации.

В минувшем квартале доля AMD на рынке процессоров достигла максимального значения за всю историю — 25,6%. В то же время выручка AMD за 2021 год составила рекордные $16,434 млрд — на 68% больше результата 2020 года. Но даже с учетом Xilinx, которая в 2021 году выручила $3,148 млрд, AMD еще сильно уступает Intel по обороту с его $74,7 млрд по итогам 2021 года.