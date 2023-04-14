Animated Drawings — ШІ-проєкт Meta з відкритим кодом, який перетворить ваші дудли на анімацію

Meta пропонує розробникам відкритий код та набір даних із 180 000 зображень до ШІ-проєкту Animated Drawings, який допоможе анімувати звичайні малюнки.

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Уперше вебверсія інструменту була випущена у 2021 році командою Fundamental AI Research (FAIR). Користувачі можуть завантажити власний малюнок людиноподібного персонажа або вибрати одну з доступних в демонстрації фігур. При використанні авторського дудла з’являється пропозиція надати згоду на використання малюнку для навчання моделі – але інструмент можна випробувати й без підтвердження цього запиту.

Далі вам потрібно виділити певні точки на намальованому персонажі – скоригувати їх можна за допомогою ручки та ластика. Після підтвердження вам нададуть анімовану версію ескізу. Можна вибрати кілька доступних категорій: проста хода, танцювальні рухи, стрибки та смішна анімація.

Animated Drawings використовує моделі виявлення об’єктів, моделі оцінки пози та методи сегментації зображень для створення цифрової версії малюнка. Потім інструмент звертається до традиційної комп’ютерної графіки для деформації та анімації зображення.

Демоверсія доступна протягом кількох місяців, і за це час користувачі надали дозвіл Meta на використання понад 1,6 мільйона зображень для навчальних цілей. Дехто завантажував логотипи компаній, персонажів з аніме, фото риб чи опудал тварин – попри те, що інструмент передбачає роботу лише з людиноподібними персонажами малюнків.

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У Meta кажуть, що існує великий інтерес до інструменту перетворення малюнків в анімацію, і вже надходять запити на розширення набору інструментів – зокрема додавання звукових ефектів чи функції накладення тексту. Тож компанія розробила проєкт з відкритим кодом і відкритим набором даним.

«Випускаю моделі із відкритим вихідним кодом дає розробникам відправну точку для розширення проєкту, сприяючи культурі інновацій та співпраці в спільноті», — пише Meta у своєму блозі.