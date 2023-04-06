Meta створила SAM — нову ШІ-модель, яка ідентифікує об’єкти на зображеннях та відео через підказки користувача

SAM (Segment Anything Model) – це модель сегментації зображень від Meta, яка може реагувати на підказки користувача (текстові або вказані курсором), щоб ідентифікувати певні об’єкти на зображенні чи відео, навіть якщо вона не стикалася з ними під час навчання.

Python. Python-розробник приборкує не змій, а код . Давайте свій Python сюди

Сегментація зображення – це процес розділення цифрового зображення на кілька сегментів, яку використовують для полегшення його аналізу та обробки. Зазвичай для створення точної моделі сегментації необхідні високоспеціалізовані технічні експерти, доступ до інфраструктури навчання ШІ та великих обсягів ретельно анотованих даних у домені. SAM покликана «демократизувати» цей процес, що сприятиме успішним подальшим дослідженням комп’ютерного зору.

Meta вважає, що її технологія буде корисною для розуміння вмісту вебсторінок, застосунків доповненої реальності, редагування зображень, а також в наукових дослідженнях (для автоматичної локалізації тварин або об’єктів для відстеження на відео).

На додаток до інструменту Meta зібрала набір даних «SA-1B», що містить 1 мільйон зображень, ліцензованих «великою фотокомпанією», і 1,1 мільярда масок сегментації, створених її моделлю. Meta зробить SAM і її набір даних доступними для дослідницьких цілей за ліцензією Apache 2.0.

Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

Нині код доступний на GitHub, також можна випробувати безплатну інтерактивну демонстрацію технології сегментації Meta. Користувачі можуть завантажити знімок та скористатися функціями Hover & Click (вибір об’єктів за допомогою миші), Box (вибір об’єктів у полі вибору) або Everything (автоматична ідентифікація кожного об’єкта на зображенні).

Нагадаємо, що в січні Meta випустила

Джерело: Ars Technica