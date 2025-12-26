Новини Технології 26.12.2025 comment views icon

Антикризове рішення: адаптери ноутбучної DDR5 для десктопів

Адаптер SO-DIMM – DIMM / YouTube, Hardware Canucks

Є пам’ять SO-DIMM DDR5, DDR4 або DDR3 для ноутбука, але потрібна для настільного ПК? Ці адаптери дозволять не витрачатися на дорогу DIMM.

YouTube-канал Hardware Canucks опублікував відео, в якому розглянув використання пам’яті DDR5 для ноутбуків на материнських платах настільних комп’ютерів за допомогою адаптерів SO-DIMM – DIMM. Ідея проста: невеликий адаптер встановити DDR5 SO-DIMM у стандартний слот оперативної пам’яті для десктопів. У матеріалі 3DCenter йдеться, що адаптери вже продаються на Amazon за ціною €8 до €18,а на азійських ринках навіть менше.

На відео оглядач розповідає про тест конфігурації на кількох сучасних платформах, зокрема, з AMD Ryzen 7000 та Ryzen 9000, а також на Intel LGA1700 та LGA1851. Швидкодія залежить від контролера пам’яті процесора та конкретної ревізії адаптера. Дослідники зазначають, що деякі системи можуть завантажуватися з нижчою швидкістю за замовчанням, доки налаштування пам’яті не будуть встановлені вручну. Також адаптери додають висоту, яка може конфліктувати деякими системами охолодження чи компактними корпусами.

Зниження продуктивності в іграх є, але незначне. На роздільній здатності 1080p у більшості ігор вдалося досягти результату, близького до настільної конфігурації з DDR5-6000, з окремими малопомітними відставаннями. Жорсткіші таймінги в конфігурації з SO-DIMM можуть частково компенсувати втрату пропускної здатності.

Адаптери можуть стати тимчасовим рішенням, якщо вже є невикористана пам’ять ноутбука. Ціни на SO-DIMM також зросли, але DDR5 для настільних комп’ютерів зростала швидше. Відео наводить приклад, коли 16 ГБ модуль DDR5-4800 SO-DIMM коштував близько €100, тоді як порівнянний 16 ГБ модуль DDR5-5600 для настільних комп’ютерів коштував близько €148 — без урахування вартості адаптера.

Адаптери SO-DIMM – DIMM зручні, їхнє використання не вимагає пайки чи спеціальних навичок. Проте варто враховувати габарити та незначне зниження швидкості.

Джерело: VideoCardz

