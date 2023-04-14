Apple до 2025 року планує перейти на 100% переробленого кобальту, золота, олова та рідкісноземельних елементів у власній продукції

До 2025 Apple зобов’язалася використовувати 100% переробленого кобальту у всіх своїх акумуляторах. Також компанія планує повністю перейти на перероблені рідкісноземельні елементи у магнітах, а всі плати власного виробництва перевести на перероблене золото та олово.

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Минулого року Apple використала лише 25% переробленого кобальту. Хоча спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з 13% у 2021 році, мета 2025 є досить амбітною. Компанія вже використовує 73% перероблених рідкісноземельних елементів та 38% переробленого олова.

Зрештою компанія сподівається виробляти всю продукцію виключно з перероблених та відновлюваних матеріалів. Очікується, що до 2030 року її продукція стане вуглецево нейтральною. Минулого року лише 20% матеріалів в обладнанні Apple були перероблені чи оновлені.

Безперечно, частково подібні заяви пов’язані з формуванням іміджу компанії. Проте економія кобальту може бути більш важливою, інші заявлені заходи. Кобальт широко використовується в акумуляторах електроніки та електромобілів. Процес його видобутку забруднює повітря, ґрунт та води та може призвести до проблем зі здоров’ям учасників видобутку і населення загалом. Цей ризик ускладнюється експлуатацією шахтарів у деяких африканських країнах. Розробки акумуляторів без кобальту ведуться різними компаніями, але поки що далекі від масового поширення.

Apple також відмовилася від використання вольфраму, танталу та золота російського виробництва.

Джерело: Engadget