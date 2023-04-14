Новини Технології 14.04.2023 о 10:42

Apple до 2025 року планує перейти на 100% переробленого кобальту, золота, олова та рідкісноземельних елементів у власній продукції

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

До 2025 Apple зобов’язалася використовувати 100% переробленого кобальту у всіх своїх акумуляторах. Також компанія планує повністю перейти на перероблені рідкісноземельні елементи у магнітах, а всі плати власного виробництва перевести на перероблене золото та олово.

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Минулого року Apple використала лише 25% переробленого кобальту. Хоча спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з 13% у 2021 році, мета 2025 є досить амбітною. Компанія вже використовує 73% перероблених рідкісноземельних елементів та 38% переробленого олова.

Зрештою компанія сподівається виробляти всю продукцію виключно з перероблених та відновлюваних матеріалів. Очікується, що до 2030 року її продукція стане вуглецево нейтральною. Минулого року лише 20% матеріалів в обладнанні Apple були перероблені чи оновлені.

Безперечно, частково подібні заяви пов’язані з формуванням іміджу компанії. Проте економія кобальту може бути більш важливою, інші заявлені заходи. Кобальт широко використовується в акумуляторах електроніки та електромобілів. Процес його видобутку забруднює повітря, ґрунт та води та може призвести до проблем зі здоров’ям учасників видобутку і населення загалом. Цей ризик ускладнюється експлуатацією шахтарів у деяких африканських країнах. Розробки акумуляторів без кобальту ведуться різними компаніями, але поки що далекі від масового поширення.

Apple також відмовилася від використання вольфраму, танталу та золота російського виробництва.

Apple намерена стать углеродно-нейтральной к 2030 году

Джерело: Engadget


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