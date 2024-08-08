Apple дозволить відтворювати музику на iPhone під час запису відео в iOS 18

Apple розширила налаштування камери iPhone в iOS 18 і дозволить запустити музику під час запису відео.
У попередніх версіях аудіо, музика чи подкасти призупинялись автоматично під час активації камери, однак в iOS 18 система видасть повідомлення з можливістю вибору: призупинити чи продовжити відтворення у режимі відео.
Раніше власники iPhone могли обійти обмеження за допомогою опції QuickTake, представленій в iOS 13, однак цей метод пропонував запис у нижчій якості.
«Аудіо не призупинятиметься автоматично під час запису відео», — зазначає Apple в описі до нового налаштування. «Під час відтворення аудіо за допомогою динаміка iPhone звук буде записаний у монофонічному режимі».
iOS 18 має надійти восени із низкою нових функцій, які зокрема дозволять кастомізувати головний екран і нарешті розмістити значки програм у довільному порядку, видалити рекламу з браузера, знайти загублені раніше фото, надсилати повідомлення RCS та створити теку прихованих програм. Опції Apple Intelligence зі штучним інтелектом скоріше за все випустять дещо пізніше.
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Джерело: MacRumors
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