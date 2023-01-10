Apple готує власний універсальний бездротовий чип з підтримкою Wi-Fi, Bluetooth та мобільного зв’язку – Bloomberg

Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple працює над новим власним чипом, який забезпечить її пристроям підтримку стандартів Wi-Fi, Bluetooth та стільникового зв’язку. Компанія розробляє власний чип, який прийде на зміну нинішнім чипам Wi-Fi та Bluetooth виробництва Broadcom. Apple нібито планує перейти на власний чип у 2025 році.

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Редакція Bloomberg також поділилася новою інформацією про зусилля Apple з розробки власних мобільних модемів для заміни модемів Qualcomm. Повідомляється, що Apple використовуватиме власні модеми «до кінця 2024 або початку 2025 року». Apple, мабуть, почне з використання власного модема в одному пристрої й повністю переведе всю лінійку протягом 3 років.

Зазначимо, що Apple вже давно виношує плани з випуску власного мобільного модему. Ще у 2019 році компанія з Купертіно викупила в Intel «велику частину» бізнесу з виробництва модемів для смартфонів. З того часу різні джерела періодично повідомляють про створення такого модема в надрах Apple. У 2021 році в Nikkei повідомляли, що Apple хоче використовувати свій власний модем 5G, починаючи з 2023 року. Однак нещодавні коментарі Qualcomm вказують, що Apple не перейде на власний модем як мінімум до 2024 року. Очевидно, розробка мобільного модему виявилася складнішим завданням, ніж очікувалося спочатку.

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Поки що неясно, коли в iPhone з’явиться комбінований чип стільникового зв’язку, Wi-Fi та Bluetooth. Враховуючи, що компанія все ще працює над власним мобільним модемом, не слід очікувати швидкого виходу універсального бездротового чипа.

Джерело: The Verge