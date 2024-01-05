Apple, ймовірно, представить нову версію Siri з генеративним ШІ на щорічній конференції розробників

Apple досягла прогресу в інтеграції штучного інтелекту у свого розумного помічника і готується представити оновлену Siri на цьогорічній конференції розробників WWDC.

Нова версія Siri працюватиме на власній великій мовній моделі Apple Ajax, про яку Марк Гурман з Bloomberg вперше згадав у липні. Очевидно, помічник отримає нові можливості природної мови та розширену персоналізацію користувача.

Повідомляється, що нова версія ‌Siri‌ працюватиме на багатьох пристроях, тобто віртуальний помічник зберігатиме інформацію, коли ви переходите з iPhone на Mac, а також містить «специфічну для Apple службу творчості», яка може бути пов’язана з можливостями швидких команд.

Також Apple нібито працює над підключенням нової версії ‌Siri‌ до різних зовнішніх служб, ймовірно, через API, а деякі нові функції штучного інтелекту можуть різнитися для користувачів «‎залежно від статусу передплати», але не уточнюється яким чином це планують реалізувати.

Новину поширив сайт Macrumors з посиланням на акаунт користувача соцмережі Naver «yeux1122‎», який має неоднозначну історію щодо прогнозування планів Apple, хоча деякі виявилися й значними. Наприклад, у березні 2022 року він точно розкрив деякі подробиці про iPhone SE третього покоління перед тим, як компанія запустила цю модель, а у жовтні того ж року точно передбачив, що Apple відкладе випуск нових 14- і 16-дюймових моделей MacBook Pro до початку 2023 року.