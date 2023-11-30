Новини Ігри 30.11.2023 о 17:04 comment views icon

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

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Юрій Орос

Автор новин

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Apple оголосила переможців премії App Store Awards 2023 року, відзначивши 14 застосунків та ігор для кожного зі своїх пристроїв: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV, а також ігрового сервісу Apple Arcade й за «культурний вплив». Переможців з-поміж майже 40 фіналістів обирала редакційна команда App Store.

Застосунки

iPhone App of the Year: AllTrails, від AllTrails, Inc.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

iPad App of the Year: Prêt-à-Makeup, від Prêt-à-Template.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Mac App of the Year: Prêt-à-Makeup, від Prêt-à-Template.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Apple TV App of the Year: MUBI від MUBI, Inc.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Apple Watch App of the Year: SmartGym від Матеуса Абраса.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Ігри

iPhone Game of the Year: Honkai: Star Rail, від COGNOSPHERE PTE. LTD.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

iPad Game of the Year: Lost in Play від Snapbreak Games.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Mac Game of the Year: Lies of P, від NEOWIZ.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Apple Arcade Game of the Year: Hello Kitty Island Adventure від Sunblink.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Переможці конкурсу «Культурний вплив» (Cultural Impact)

Pok Pok від Pok Pok

Розроблений з урахуванням інклюзивності, Pok Pok — це дитяча кімната, що пропонує універсальний простір для дошкільнят різного походження та здібностей, де вони можуть гратися, досліджувати та бачити світ як єдине ціле.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Proloquo від AssistiveWare

AssistiveWare — піонер у розробці застосунків для людей з обмеженими можливостями вже понад десять років — створює інструменти доповненої та альтернативної комунікації (AAC), які допомагають світові спілкуватися по-новому.
Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Too Good To Go від Too Good To Go

Дає змогу користувачам мінімізувати харчові відходи, зв’язуючи їх з ресторанами та магазинами, які мають надлишки непроданих продуктів за доступною ціною.

Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Unpacking від Humble Bundle

«Розпакування» поєднує медитативні пазли, щоб створити заспокійливий тріумф навколо знайомого досвіду змін і зв’язку.
Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Finding Hannah від Fein Games GmbH

«Знайти Ганну» — це барвиста гра про дорослішання із захованими предметами та інклюзивними і щирими історіями, яка досліджує силу зцілення та самопізнання.
Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го
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