Apple назвала переможців App Store Award — найкращі застосунки й ігри 2023-го

Apple оголосила переможців премії App Store Awards 2023 року, відзначивши 14 застосунків та ігор для кожного зі своїх пристроїв: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV, а також ігрового сервісу Apple Arcade й за «культурний вплив». Переможців з-поміж майже 40 фіналістів обирала редакційна команда App Store.
Застосунки
iPhone App of the Year: AllTrails, від AllTrails, Inc.
iPad App of the Year: Prêt-à-Makeup, від Prêt-à-Template.
Mac App of the Year: Prêt-à-Makeup, від Prêt-à-Template.
Apple TV App of the Year: MUBI від MUBI, Inc.
Apple Watch App of the Year: SmartGym від Матеуса Абраса.
Ігри
iPhone Game of the Year: Honkai: Star Rail, від COGNOSPHERE PTE. LTD.
iPad Game of the Year: Lost in Play від Snapbreak Games.
Mac Game of the Year: Lies of P, від NEOWIZ.
Apple Arcade Game of the Year: Hello Kitty Island Adventure від Sunblink.
Переможці конкурсу «Культурний вплив» (Cultural Impact)
Pok Pok від Pok Pok
Розроблений з урахуванням інклюзивності, Pok Pok — це дитяча кімната, що пропонує універсальний простір для дошкільнят різного походження та здібностей, де вони можуть гратися, досліджувати та бачити світ як єдине ціле.
Proloquo від AssistiveWare
Too Good To Go від Too Good To Go
Дає змогу користувачам мінімізувати харчові відходи, зв’язуючи їх з ресторанами та магазинами, які мають надлишки непроданих продуктів за доступною ціною.