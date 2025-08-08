Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів

Президент США Дональд Трамп / Depositphotos

Президент Дональд Трамп оголосив про впровадження 100% мита на імпорт напівпровідників. Це не стосується компаній як Apple, котрі виробляють продукцію в США або зобов’язалися це робити.

Як повідомляє Reuters, впровадження мита пов’язане з зусиллями Трампа щодо повернення виробництва електроніки до Сполучених Штатів. Заява була зроблена одночасно з оголошенням Apple про додаткові інвестиції у “домашнє” виробництво у розмірі $100 млрд. Президент підтвердив журналістам в Овальному кабінеті, що мито не стягуватиметься з компаній, котрі мають або зобов’язалися створити виробництво у США. Однак він застеріг, що компанії не повинні намагатися уникнути зобов’язань.

Представники інших краї прокоментували введення мита. Головний торговий представник Південної Кореї повідомив, що Samsung Electronics та SK Hynix отримають виключення з тарифу, а його країна матиме найвигідніші мита на напівпровідники згідно з торгівельною угодою між Вашингтоном і Сеулом.

Однак президент Philippine semiconductor industry Ден Лачіка заявив, що мита будуть руйнівними для Філіппін. Міністр торгівлі Малайзії, яка є великим світовим гравцем на ринках тестування та пакування чипів, попередив парламент, що країна «ризикує втратити великий ринок у Сполучених Штатах, якщо її продукція стане менш конкурентоспроможною в результаті запровадження цих тарифів».

Міністр Національної ради розвитку Тайваню Лю Чін-чін заявив журналістам, що тайванські компанії будують заводи в США або купують наявне виробництво, а також співпрацюють з американськими виробниками мікросхем для протидії потенційним тарифам на мікросхеми. Тайванський контрактний виробник мікросхем TSMC, ймовірно, омине нове мито, оскільки має заводи в США. Відповідно, його ключові клієнти, як NVIDIA? навряд чи зіткнуться з підвищенням платні через мита.

Аналітики прогнозують що здолати новий тариф через відкриття недешевого виробництва у США зможуть тільки найбільші компанії. Водночас через великі інвестиції напівпровідникова галузь країни може бути суттєво звільнена від оподаткування. Китайські компанії, як SMIC або Huawei, навряд отримають виключення. Також нове мито застосовуватиметься разом з вже накладеними на Китай тарифами.