Новини IT-бізнес 08.08.2025 comment views icon

Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів
Президент США Дональд Трамп / Depositphotos

Президент Дональд Трамп оголосив про впровадження 100% мита на імпорт напівпровідників. Це не стосується компаній як Apple, котрі виробляють продукцію в США або зобов’язалися це робити.

Як повідомляє Reuters, впровадження мита пов’язане з зусиллями Трампа щодо повернення виробництва електроніки до Сполучених Штатів. Заява була зроблена одночасно з оголошенням Apple про додаткові інвестиції у “домашнє” виробництво у розмірі $100 млрд. Президент підтвердив журналістам в Овальному кабінеті, що мито не стягуватиметься з компаній, котрі мають або зобов’язалися створити виробництво у США. Однак він застеріг, що компанії не повинні намагатися уникнути зобов’язань.

Представники інших краї прокоментували введення мита. Головний торговий представник Південної Кореї повідомив, що Samsung Electronics та SK Hynix отримають виключення з тарифу, а його країна матиме найвигідніші мита на напівпровідники згідно з торгівельною угодою між Вашингтоном і Сеулом.

Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб

Однак президент Philippine semiconductor industry Ден Лачіка заявив, що мита будуть руйнівними для Філіппін. Міністр торгівлі Малайзії, яка є великим світовим гравцем на ринках тестування та пакування чипів, попередив парламент, що країна «ризикує втратити великий ринок у Сполучених Штатах, якщо її продукція стане менш конкурентоспроможною в результаті запровадження цих тарифів».

Міністр Національної ради розвитку Тайваню Лю Чін-чін заявив журналістам, що тайванські компанії будують заводи в США або купують наявне виробництво, а також співпрацюють з американськими виробниками мікросхем для протидії потенційним тарифам на мікросхеми. Тайванський контрактний виробник мікросхем TSMC, ймовірно, омине нове мито, оскільки має заводи в США. Відповідно, його ключові клієнти, як NVIDIA? навряд чи зіткнуться з підвищенням платні через мита.

Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку

Аналітики прогнозують що здолати новий тариф через відкриття недешевого виробництва у США зможуть тільки найбільші компанії. Водночас через великі інвестиції напівпровідникова галузь країни може бути суттєво звільнена від оподаткування. Китайські компанії, як SMIC або Huawei, навряд отримають виключення. Також нове мито застосовуватиметься разом з вже накладеними на Китай тарифами.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Чекав мільйон, а отримав $1000: Apple "скромно" віддячила розробнику, який знайшов критичну помилку в iOS
Міняйте паролі негайно! Зламано 16 млрд акаунтів Apple, Google, Facebook та інших
Перші реакції на «Формулу-1» з Бредом Пітом — як «Топ Ґан: Меверік», але на колесах
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив
Ілон Маск оголосив про створення політичної партії
Дженсен Хуанг: Трамп пишається 4 трлн NVIDIA, а нові мита індустрія переживе
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Сімейний офіс співзасновника Binance Чанпена Чжао запустить скарбничну компанію BNB в США
Зомбі-фабрики Китаю: мільярди інвестицій у чипи — і порожнеча
Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»
Капіталізація NVIDIA сягнула $4 трлн
Apple готує MacBook з процесором від iPhone, — Мін-Чі Куо
Дуже дорогі ваги: застосунок для Apple MacBook дозволяє зважувати на тачпаді предмети до 3,5 кг
Apple представила macOS Tahoe 26 — новий дизайн, iPhone на Mac та купа сюрпризів
Суперечка між Маском і Трампом валить крипторинок і акції
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку
Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати