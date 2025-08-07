Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку

Новини IT-бізнес 07.08.2025 comment views icon

Президент Трамп відреагував на дослідження ймовірних китайських зв’язків та інвестицій CEO Intel Ліп-Бу Тана сенатором Томом Коттоном.

Американська влада підозрює Ліп-Бу Тана у конфлікті бізнес-інтересів через інвестиції його фонду Walden International у сотні китайських компаній, у тому числі пов’язаних з армією. Водночас Intel бере участь у державній програмі Secure Enclave з забезпечення захисту мікроелектроніки, важливої для оборонних технологій США.

“Генеральний директор INTEL має серйозний конфлікт інтересів та повинен негайно піти у відставку. Іншого розв’язання цієї проблеми немає. Дякую за вашу увагу до цієї проблеми!”, — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social (недоступна в Україні), не надаючи жодних подробиць.

На цьому тижні сенатор-республіканець Том Коттон попросив раду директорів Intel пояснити, наскільки ретельно компанія перевірила ділові контакти Ліп-Бу Тана з китайськими компаніями, зокрема тими, що мають стосунок до військових КНР. Intel відповіла, що її голова глибоко відданий інтересам безпеки США та пообіцяла співпрацю з наглядовими органами.

Також Тан понад два роки тому керував компанії Cadence Design Systems. Недавно вона зізналася у постачанні ПЗ для проєктування чипів ШІ китайським військовим вченим та сплатила штраф у розмірі $140 млн.

Ці події відбуваються на тлі масових звільнень в Intel, згортання активності компанії в кількох країнах, проблем з контрактним виробництвом та майбутніми процесорами Panther Lake. Нещодавно компанія вже пережила зміну керівника, і повторна зміна була б важкою для неї. Bloomberg повідомляє, що акції Intel впали на 2,3% на початку торгів після відкриття ринків у Нью-Йорку.

