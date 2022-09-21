Apple підвищує ціни в App Store для країн Європи та Азії

Компанія Apple заявила, що наступного місяця підвищить ціни в App Store в Європі та на деяких азійських ринках. Це пов’язано з тим, що місцеві валюти слабшають проти сильного долара США. Підвищення цін торкнеться як покупок застосунків у App Store, так і покупок усередині застосунків. Нові ціни почнуть діяти з 5 жовтня 2022 року.

Підвищення цін стосуватиметься всіх країн, що використовують євро, а також Швеції, Південної Кореї, Чилі, Єгипту, Малайзії, Пакистану, В’єтнаму та Японії. На всіх європейських ринках, окрім Чорногорії, базова ціна застосунку у розмірі €0,99 підвищиться на 20% – до €1,19. У Японії, на тлі падіння єни до нового 24-річного мінімуму щодо долара США, зростання цін становить понад 30%.

Додатково слід зазначити, що Apple періодично коригує ціни в App Store з урахуванням коливань валютних курсів. Минулого року компанія знизила базову ціну застосунку в єврозоні з €1,09 до €0,99.

Коригування цін в App Store відбулося лише через кілька тижнів після того, як Apple підвищила ціни на нові моделі iPhone 14 й Apple Watch Series 8 на багатьох ринках за межами США. Ціна iPhone 14 у Великій Британії зараз починається від £849, тоді як минулого року iPhone 13 коштував від £779. Ціни на iPhone в Ірландії збільшилися з €909 до €1019.

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Джерело: The Verge