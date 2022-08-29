Apple планує використовувати бренд Reality для своєї гарнітури змішаної реальності — Bloomberg

Заявки на товарні знаки, виявлені ресурсом Bloomberg, вказують, що Apple може використовувати слово Reality у назві та бренді своєї гарнітури змішаної реальності. У трьох окремих заявках наведено товарні знаки Reality One, Reality Pro та Reality Processor. Також раніше в коді Apple та заявці на торговий знак було виявлено назву операційної системи realityOS, яка потенційно пов’язана з гарнітурою.

Заявки були подані не Apple, а компанією Immersive Health Solutions, LLC. Такі компанії, як Apple, часто використовують одноразові компанії для реєстрації патентів та товарних знаків з метою забезпечення анонімності. Але, як зазначає Bloomberg, компанія Immersive Health Solutions, яка розташована в Делавері, була зареєстрована Corporation Trust Co. — ще однією підставною компанією, що також фігурувала у товарному знаку realityOS.

Крім США, заявки на реєстрацію зазначених товарних знаків також були подані в ЄС, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Саудівській Аравії, Коста-Риці та Уругваї. У всіх трьох заявках згадуються «гарнітури віртуальної та доповненої реальності, захисні окуляри, окуляри та розумні окуляри». Ймовірно, що торгова марка Reality One належить назві базової версії гарнітури, а Reality Pro вказує на версію з покращеними характеристиками, яку Apple запланувала у майбутньому. Тим часом назва Reality Processor може належати процесорові гарнітури, який, за чутками, є чипом M2.

Інформація про заявки на торгові знаки з’явилася трохи більше ніж за тиждень до заходу Apple Far Out, але малоймовірно, що гарнітура змішаної реальності буде анонсована на ньому. Рада директорів Apple випробувала гарнітуру ще у травні, але аналітик Мінґ-Чі Куо прогнозує, що вона не з’явиться на ринку до січня 2023 року.

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Джерело: The Verge