Apple радить "солити" iPhone 17 Pro, щоб позбутися подряпин на корпусі

Apple iPhone 17 Pro / Depositphotos

Щойно iPhone 17 Pro потрапив у продаж, мережу заполонили фото й відео з подряпинами на його задній панелі. Схоже, Apple знайшла просте й недороге рішення, щоб уникнути цієї проблеми.

Користувачі припускали, що причина подряпин — алюмінієвий шар під покриттям, який швидко стирається. Власники нових смартфонів не зраділи такому “сюрпризу”, оскільки враховуючи ціну на моделі подібних проблем не очікуєш. Принаймні не одразу. Тому у мережі знайшли простий метод Apple боротися з подряпинами на iPhone 17 Pro, що стоять на полицях магазинів, — звичайна сіль.

Виявилося Apple звернулася до працівників магазинів із вказівкою частіше протирати задню панель пристроїв із сольовим розчином та стандартним засобом для чищення. Проте використати можна не тільки спеціальну “сольову речовину” та “звичайний розчин”. Ділан Макдональд з 9to5Mac експериментував зі своїм темно-синім iPhone 17 Pro, і метод чудово приховав сліди на скляній частині.

“Я змішав воду та трохи морської солі, і це справді спрацювало”, – написав він.

Утім такий спосіб не панацея. Так, сольовий розчин допоможе деякий час приховувати подряпини, але в довгостроковій перспективі ситуація погіршиться. Сольовий розчин може роз’їдати алюміній, якщо постійно очищати корпус таким чином. На жаль, найнадійніший спосіб розв’язання проблеми — звертатися до служби підтримки Apple та придбати захисний чохол.

Додамо, що проблема виходить за межі Pro версії, оскільки на iPhone Air з титановим корпусом сліди залишає навіть MagSafe. Apple каже, що їх можна легко прибрати, але точно невідомо, як саме поводитиметься матеріал через кілька місяців або років. Наразі єдиний безпечний спосіб уникнути пошкодження корпусу зовсім нового смартфона — завжди носити чохол.

Разом з цим можна згадати інші проблеми — дивні збої з Wi-Fi, а також новий дизайн iOS 26, який прозвали “оптичним кошмаром”. Тому констатуємо: Apple не вдалося зробити ідеальний смартфон, попри те, що на одному заводі “збирачів” iPhone змушували працювати погрозами та затримками зарплатами.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: 9to5mac