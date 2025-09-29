Новини Пристрої 29.09.2025 comment views icon

Apple радить "солити" iPhone 17 Pro, щоб позбутися подряпин на корпусі

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Apple радить "солити" iPhone 17 Pro, щоб позбутися подряпин на корпусі
Apple iPhone 17 Pro / Depositphotos

Щойно iPhone 17 Pro потрапив у продаж, мережу заполонили фото й відео з подряпинами на його задній панелі. Схоже, Apple знайшла просте й недороге рішення, щоб уникнути цієї проблеми.

Користувачі припускали, що причина подряпин — алюмінієвий шар під покриттям, який швидко стирається. Власники нових смартфонів не зраділи такому “сюрпризу”, оскільки враховуючи ціну на моделі подібних проблем не очікуєш. Принаймні не одразу. Тому у мережі знайшли простий метод Apple боротися з подряпинами на iPhone 17 Pro, що стоять на полицях магазинів, — звичайна сіль.

Виявилося Apple звернулася до працівників магазинів із вказівкою частіше протирати задню панель пристроїв із сольовим розчином та стандартним засобом для чищення. Проте використати можна не тільки спеціальну “сольову речовину” та “звичайний розчин”. Ділан Макдональд з 9to5Mac експериментував зі своїм темно-синім iPhone 17 Pro, і метод чудово приховав сліди на скляній частині.

“Я змішав воду та трохи морської солі, і це справді спрацювало”, – написав він.

Утім такий спосіб не панацея. Так, сольовий розчин допоможе деякий час приховувати подряпини, але в довгостроковій перспективі ситуація погіршиться. Сольовий розчин може роз’їдати алюміній, якщо постійно очищати корпус таким чином. На жаль, найнадійніший спосіб розв’язання проблеми — звертатися до служби підтримки Apple та придбати захисний чохол.

Додамо, що проблема виходить за межі Pro версії, оскільки на iPhone Air з титановим корпусом сліди залишає навіть MagSafe. Apple каже, що їх можна легко прибрати, але точно невідомо, як саме поводитиметься матеріал через кілька місяців або років. Наразі єдиний безпечний спосіб уникнути пошкодження корпусу зовсім нового смартфона — завжди носити чохол.

Разом з цим можна згадати інші проблеми — дивні збої з Wi-Fi, а також новий дизайн iOS 26, який прозвали “оптичним кошмаром”. Тому констатуємо: Apple не вдалося зробити ідеальний смартфон, попри те, що на одному заводі “збирачів” iPhone змушували працювати погрозами та затримками зарплатами.

Джерело: 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
Порівняння Xiaomi 17 Pro Max та iPhone 17 Pro Max від CEO Лу Вейбіна: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана
Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування
Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб
"Живий" переклад на AirPods буде недоступним в ЄС
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Дерев'яний комп'ютер Apple-1 продали за $475 000
Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
З iPhone, але без Wi-Fi: власникам iPhone 17 обмежують доступ до інтернету під час сполучення з Apple Watch
"iPhone за $2000 — це нормально": Apple подолала важливу "психологічну" межу з випуском Pro Max на 2 ТБ
З iOS 26 всі Apple iPhone 17 та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати
Офіційно: смартфони Xiaomi 17 представлять 25 вересня, анонс пропонує перший погляд на базову версію
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати