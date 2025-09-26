В Україні відкрились офіційні продажі Apple iPhone 17 та iPhone Air: від ₴46 799, доступна оплата частинами

Apple

26 вересня, менше ніж за тиждень після запуску передзамовлень, новенькі Apple iPhone 17 надійшли у вільний продаж в Україні.

На сайтах ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple в Україні, вже з’явилась позначка “Купити”, поряд з опцією “Купити в кредит” (здебільшого пропонують від 2 до 10 платежів). Щодо вартості, то вона лишилась незмінною зі старту передзамовлень:

iPhone 17

256 ГБ — ₴46 799

512 ГБ — ₴56 799

iPhone 17 Pro

256 ГБ — ₴63 999

512 ГБ — ₴73 999

1 ТБ — ₴83 999

iPhone 17 Pro Max

256 ГБ — ₴69 999

512 ГБ — ₴79 999

1 ТБ — ₴89 999

2 ТБ — ₴109 999

iPhone Air

256 ГБ — ₴58 499

512 ГБ — ₴68 499

1 ТБ — ₴78 499

Слід зазначити, що деякі позиції вже відсутні в каталогах: зокрема, версії iPhone 17 Pro на 256 ГБ в кольорах Silver та Cosmic Orange; а також iPhone 17 Pro Max, який на сайті Rozetka, до прикладу, доступний лише в кольорі Deep Blue на 512 ГБ.

Нових AirPods Pro 3 в офіційних ритейлерів так само вже немає в наявності (принаймні в каталогах сайтів), але передзамовлення пропонували за ціною від ₴14 099. В Apple Watch з доступністю трохи краще, а вартість наступна:

Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм і GPS), ₴23 799 (46 мм і GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм і GPS), ₴14 999 (44 мм і GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, з ремінцем Milanese Loop)

Детальніше про те, що показала Apple на вересневій презентації Awe dropping можна прочитати за посиланнями нижче, найближчим часом також очікуйте редакційні огляди.

Нагадаємо, що разом з показом пристроїв, Apple випустила нові версії ОС: Apple iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 та ін., хоча дизайн Liquid Glass прийшовся до вподоби не всім і викликав купу нарікань на захитування. До того ж деякі передові функції iOS 26, такі як живий переклад, недоступні в ЄС через складнощі з місцевим законодавством.