Китайські "збирачі" iPhone 17 працювали в ніч і понаднормово, за відмови — звільнення без зарплати

JerryRigEverything & Depositphotos

Підготовка лінійки iPhone 17 обернулася для китайських збирачів нічними змінами, понаднормовою роботою та тижнями без зарплати. Все заради того, щоб iPhone 17 Pro, 17 Pro Max і новий iPhone Air вийшли вчасно восени.

За новим звітом правозахисної організації China Labor Watch, до жорстких умов праці змушувала не безпосередньо Apple, а завод Foxconn — їхній головний партнер у виробництві смартфонів. Підприємство різко збільшило кількість тимчасових працівників у період з березня по вересень — вони склали понад 50% робочої сили. Така кількість співробітників вп’ятеро перевищує допустимий законом ліміт.

Багатьох з них змушували виходити на нічні зміни за “мізер”, порушуючи як китайське трудове законодавство, так і власні стандарти Apple. Людям доводилося не тільки працювати набагато більше годин — вони не могли звільнитися. Річ у тім, що структура виплат була така, що у разі звільнення вони просто не отримають гроші за вже відпрацьовані тижні. Були такі, хто наважився скаржитися. У відповідь отримували погрози публічного розголошення особистих даних та навіть стеження.

“Персонал Apple був присутній на місці та, ймовірно, знав про порушення, але заплющував очі”, — йдеться у звіті China Labor Watch.

Apple вже відреагувала на скандальний звіт. Компанія каже, що “твердо налаштована дотримуватися трудових прав та етичної поведінки. Нібито вже розпочато їхнє розслідування на заводі Foxconn у Чженчжоу.

Організація додає, що протягом пів року на заводі виробництво перетворили на токсичне середовище постійного тиску й страху. І все це — щоб встигнути до вересневого дебюту оновлених iPhone 17 Pro та iPhone Air. Безумовно Foxconn був не єдиним місцем, де збирали iPhone, тож іронізувати про якість через втому працівників не вдасться.

Але все одно нагадаємо, що користувачі скаржаться на підвищену крихкість корпусу через нову алюмінієву конструкцію, а також на збої Wi-Fi. Так само після придбання деякі помітили проблеми з конденсатом в камері, а корпус “шкрябає” MagSafe. Проте дійсно можна похвалити Air, міцність якого витримала під 100 кг. Зрештою продажі нової лінійки iPhone високі — ані проблем, ані скандалів ми не уникнули.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Bloomberg