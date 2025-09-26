Новини Пристрої 26.09.2025 comment views icon

Китайські "збирачі" iPhone 17 працювали в ніч і понаднормово, за відмови — звільнення без зарплати

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Китайські "збирачі" iPhone 17 працювали в ніч і понаднормово, за відмови — звільнення без зарплати
JerryRigEverything & Depositphotos

Підготовка лінійки iPhone 17 обернулася для китайських збирачів нічними змінами, понаднормовою роботою та тижнями без зарплати. Все заради того, щоб iPhone 17 Pro, 17 Pro Max і новий iPhone Air вийшли вчасно восени.

За новим звітом правозахисної організації China Labor Watch, до жорстких умов праці змушувала не безпосередньо Apple, а завод Foxconn — їхній головний партнер у виробництві смартфонів. Підприємство різко збільшило кількість тимчасових працівників у період з березня по вересень — вони склали понад 50% робочої сили. Така кількість співробітників вп’ятеро перевищує допустимий законом ліміт.

Багатьох з них змушували виходити на нічні зміни за “мізер”, порушуючи як китайське трудове законодавство, так і власні стандарти Apple. Людям доводилося не тільки працювати набагато більше годин — вони не могли звільнитися. Річ у тім, що структура виплат була така, що у разі звільнення вони просто не отримають гроші за вже відпрацьовані тижні. Були такі, хто наважився скаржитися. У відповідь отримували погрози публічного розголошення особистих даних та навіть стеження.

“Персонал Apple був присутній на місці та, ймовірно, знав про порушення, але заплющував очі”, — йдеться у звіті China Labor Watch.

Apple вже відреагувала на скандальний звіт. Компанія каже, що “твердо налаштована дотримуватися трудових прав та етичної поведінки. Нібито вже розпочато їхнє розслідування на заводі Foxconn у Чженчжоу.

Організація додає, що протягом пів року на заводі виробництво перетворили на токсичне середовище постійного тиску й страху. І все це — щоб встигнути до вересневого дебюту оновлених iPhone 17 Pro та iPhone Air. Безумовно Foxconn був не єдиним місцем, де збирали iPhone, тож іронізувати про якість через втому працівників не вдасться.

Але все одно нагадаємо, що користувачі скаржаться на підвищену крихкість корпусу через нову алюмінієву конструкцію, а також на збої Wi-Fi. Так само після придбання деякі помітили проблеми з конденсатом в камері, а корпус “шкрябає” MagSafe. Проте дійсно можна похвалити Air, міцність якого витримала під 100 кг. Зрештою продажі нової лінійки iPhone високі — ані проблем, ані скандалів ми не уникнули.

Джерело: Bloomberg

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Apple каже, що на iPhone 17 Pro немає подряпин — це "сліди від MagSafe"
Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося
Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26
Конденсат і подряпини: власники скаржаться на якість iPhone Air та iPhone 17 Pro вже у перші дні продажу
Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17
Суперник Nokia 3310? Apple iPhone Air витримав тиск у 100 кг — ледь тріснув, але лишався робочим
Apple iOS 26 розблокувала для iPhone 16 бездротове заряджання Qi2 25 Вт, — але не у всіх
З iOS 26 всі Apple iPhone 17 та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора
Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
Живлення Apple iPhone 17: місткість акумуляторів, батарея MagSafe для Air та її сумісність з рештою лінійки
"Живий" переклад на AirPods буде недоступним в ЄС
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
В Україні відкрились офіційні продажі Apple iPhone 17 та iPhone Air: від ₴46 799, доступна оплата частинами
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати