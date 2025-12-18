Новини Пристрої 18.12.2025 comment views icon

Apple розробляє iMac OLED, — джерела серед постачальників

Вадим Карпусь

iMac M3 / Apple

Apple готується до масштабного переходу на OLED технологію дисплеїв у більших комп’ютерних продуктах. Першими такі дисплеї отримає серія MacBook Pro з чипами M6, запуск якої очікують наступного року. Після цього черга дійде до iPad mini 8. Далі — 24-дюймовий iMac, який уже багато років виходить з IPS LCD, але тепер може нарешті отримати помітне оновлення екрана.

За даними The Elec, Apple вже почала розробку OLED-панелі для iMac. Новий дисплей має забезпечити вищу яскравість, ніж у поточної LCD-версії, але щільність пікселів залишиться на тому ж рівні. Йдеться про 24-дюймову панель із 600 ніт яскравості та 281 PPI. Для порівняння, нинішній iMac пропонує 500 ніт і ті самі 281 PPI.

Apple вже звернулася до Samsung і LG із запитом RFI (запит на надання інформації). Це стандартний етап після визначення базових вимог до компонента. Після нього зазвичай іде RFQ — запит цінових пропозицій. Водночас джерела зазначають, що фінальні характеристики OLED-панелі для iMac ще не затвердили.

Цікаво, що Samsung і LG, за чутками, готують великі OLED-панелі без використання FMM (Fine Metal Mask). Apple ж більше схиляється до RGB OLED, де світло й колір формуються на рівні RGB-субпікселів. Проблема в тому, що RGB OLED у діагоналях 20–30 дюймів поки не виробляють — цю технологію зазвичай застосовують у менших пристроях. Саме це може суттєво затягнути строки.

Наразі найбільшим OLED-продуктом Apple, який ще не вийшов, вважається MacBook Pro M6. Тому не дивно, що iMac з OLED з’явиться лише через кілька років. За інформацією джерел, розробку панелі планують завершити у 2027 або 2028 році, а реліз відбудеться ще пізніше.

У цьому проміжку Apple може випустити iMac Pro, який, за чутками, тестують із чипом M5 Max. Така модель, ймовірно, отримає mini-LED, а не OLED, і стане тимчасовим рішенням для професійного сегмента.

Джерело: wccftech

