Apple розширила програму самостійного ремонту пристроїв на MacBook з M1 – раніше до неї входили iPhone 12 та 13

Цього року Apple запустила програму «Самостійний ремонт», що дозволяє споживачам самостійно ремонтувати власні пристрої з використанням оригінальних запчастин та інструментів. Сьогодні компанія оголосила про розширення програми з долученням до неї лінійки MacBook M1.

Наприкінці 2021 року Apple зробила несподівану заяву. Компанія зібралася запустити програму, яка б дозволила користувачам самостійно ремонтувати пристрої з використанням оригінальних запчастин та інструментів, наданих Apple.

Apple заявила, що сервіс з назвою Self Service Repair буде запущено для ремонту смартфонів iPhone 12 та iPhone 13, а невдовзі після цього його розширять на комп’ютери Mac з чіпами M1. Новини про запуск довелося чекати до квітня 2022 року, коли сервіс офіційно запрацював.

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Щойно охочі отримали доступ до послуги, виникли деякі питання. Хоча запчастини та інструменти були надані, Apple, здавалося, спробувала ускладнити процес для відносно недосвідчених споживачів (що підштовхувало їх нести пристрої у фірмові центри обслуговування).

Повний список ремонтопридатних деталей MacBook з процесором Apple M1 наразі недоступний, але компанія згадує, що дисплей, трекпад та верхня частина корпусу з акумулятором — це три з більш ніж дванадцяти вузлів, доступних для ремонту в рамках програми.

Хоч Apple і дозволяє придбати інструменти для ремонту MacBook, їхні ціни не розголошуються. Інструменти також можна взяти напрокат за ціною $49. Користувачі, котрі обрали варіант оренди, отримують один тиждень на ремонт своїх пристроїв, а потім мають відправити інструменти назад до Apple. В іншому випадку вони можуть зіткнутися із солідною переплатою.

Ряд оглядачів вважають, що цей крок зроблено компанією виключно для заспокоєння руху за право на ремонт. У будь-якому випадку, це практичне просування на шляху до користувацького ремонту MacBook та iPhone. Не виключено, що приклад Apple наслідуватимуть інші виробники.

Джерело: TechSpot