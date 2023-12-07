Apple TV+ випустив трейлер 9-серійного епіку Стівена Спілберга і Тома Хенкса про Другу світову війну «Володарі повітря» (Masters of the Air)

Apple TV+ випустив новий трейлер епічної 9-серійної драми про пілотів у Другу світову війну «Володарі повітря» (Masters of the Air). Трейлер починається з того, що майор Гейл «Бак» Клівен у виконанні Остіна Батлера обіцяє писати листи своїй дівчині, поки він у від’їзді, тому що «дівчину, якій варто писати, важко знайти».

Світова прем’єра «Володарі повітря» відбудеться на Apple TV+ у п’ятницю, 26 січня 2024 року, з першими двома епізодами, після чого щоп’ятниці до 15 березня 2024 року виходитиме по одному новому епізоду. Продюсерами серіалу виступили Стівен Спілберг та Том Хенкс.

Заснований на однойменній книзі Дональда Л. Міллера серіал «Володарі повітря» розповідає про бійців 100-ї бомбардувальної групи («Кривава сотня»), які здійснюють небезпечні бомбардування нацистської Німеччини та борються з холодними умовами, нестачею кисню та чистим жахом бою, що ведеться «на висоті 25 000 футів». Деякі з них були збиті і потрапили в полон, деякі були поранені або вбиті. А декому пощастило повернутися додому.