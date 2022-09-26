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Apple Watch Ultra проти бетону, цвяхів та молотка — внутрішні пошкодження з’явилися раніше, ніж зламався корпус [Відео]

Apple Watch Ultra проти бетону, цвяхів та молотка — внутрішні пошкодження з’явилися раніше, ніж зламався корпус [Відео]

YouTube-канал TechRax протестували Apple Watch Ultra на механічні пошкодження, котрі годинник запросто може отримати у реальному житті. Краш-тест виявив цікаві факти про зовнішню та внутрішню міцність гаджета.

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Спочатку Watch Ultra кидали на тверду поверхню з невеликої висоти. До якихось помітних ушкоджень та несправностей це не призвело. Переднє сапфірове скло та датчик зі зворотного боку не постраждали. Годинник після падінь працював абсолютно нормально, включно з сенсорним та механічним керуванням. Однак на титановому корпусі з’явилися дрібні вм’ятини, непомітні з відстані, але цілком помітні при ретельному огляді неозброєним оком.

Apple Watch Ultra

Потім Apple Watch Ultra поклали у банку зі старими цвяхами та почали трясти. Скло й датчик, схоже, зовсім не постраждали, а корпус покрився ще більшою кількістю дрібних вм’ятин та подряпин. Також автор ролика відзначив стан помаранчевого ремінця, який помітно забруднився під час короткого експерименту. Працездатності годинника знову нічого не завадило.

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Apple Watch Ultra

Нарешті, експериментатор почав бити по лицьовій частині Watch Ultra молотком. Все йшло напрочуд добре – після кількох ударів годинник не отримав помітних пошкоджень і продовжував нормально працювати. Ушкодження від ударів по гаджету отримала стільниця, на якій велися випробування.

Apple Watch Ultra

Однак після ще одного удару екран годинника згас і вони перестали реагувати на дотик пальцем і обертання коліщатка. Корпус при цьому виглядав цілим і з обох боків мінімально пошкодився.

Apple Watch Ultra

Наступна коротка серія ударів змусила лицеве скло потріскатися рівномірною сіткою. Після 1-2 ударів розбився й тильний датчик разом з задньою кришкою, що несе його.

Можна зробити висновок про те, що міцність скла та датчика Watch Ultra виявилася надлишковою порівняно з ударними навантаженнями, які може витримати сенсор екрану та внутрішній вміст. Це означає, що якщо в результаті якогось інциденту ви бачите потрісканий екран, то нутрощі годинника, швидше за все, вже «мертві». До найбільш вразливих частин відноситься корпус (який міг би бути міцнішим у преміальному пристрої), внутрішня «начинка», матеріал датчика і задньої кришки (які легко розбилися).

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