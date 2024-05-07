Apple запустила секретний проєкт ACDC — із розробки чипів штучного інтелекту для ЦОД

Над проєктом ACDC (Apple Chips in Data Center) в Apple працюють протягом кількох років, однак він не має чітких часових рамок.

За даними The Wall Street Journal, для розробки та виробництва чипів Apple тісно співпрацює з TSMC, однак невідомо, чи принесли ці зусилля якісь певні результати.

Зазначається, що серверний чип Apple буде зосереджений на «висновках ШІ», а не навчанні — сфері, в якій поки домінує Nvidia. Висновок в технологіях штучного інтелекту — це процес, який використовують навчені моделі, щоб робити висновки на основі абсолютно нових даних.

Apple нині дещо відстає в перегонах ШІ, поки такі конкуренти, як Microsoft інвестують мільярди у технологію. В лютому гендиректор компанії Тім Кук заявив, що Apple також вкладає значні кошти в штучний інтелект і зробить велике оголошення щодо технології пізніше у 2024 році (ймовірно, на WWDC у червні).

«Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і віримо, що маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру», — сказав Кук під час останнього квартального звіту Apple про прибутки.

Очікується, що на WWDC 2024 Apple представить велику кількість функцій на основі генеративного штучного інтелекту з iOS 18 та іншими оновленнями програмного забезпечення. Компанія також розробляє власні мовні моделі, які можуть працювати в автономному режимі.

Цікаво, що попередні звіти показали, що Apple веде переговори як з OpenAI, так і з Google щодо використання їхніх технологій ШІ в iPhone. Незрозуміло, чи компанія все ще планує укладати угоди з третіми сторонами, чи замість цього використовуватиме власні сервери.

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