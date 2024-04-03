Все на AI. Як змінилася структура доходів NVIDIA за останні 5 років (інфографіка)

Після буму штучного інтелекту ключові чинники доходу найбільшого американського виробника мікросхем кардинально змінилися.

Серверні процесори для аналітики та штучного інтелекту швидко перевершили основну історичну сферу діяльності NVIDIA, графічні процесори для комп’ютерів, і нині складають найбільше джерело доходу для компанії. З огляду на стрімкий попит на апаратне забезпечення, яке керує моделями ШІ, доходи NVIDIA в останньому кварталі сягнули $22,1 млрд — на 265% більше, ніж торік.

На графіці нижче — дохід NVIDIA за лінійками продуктів із 2019 по 2024 рік. Ілюстрація створена Visual Capitalist, на основі даних Syntax Affinity.

Бізнес серверних процесорів NVIDIA пережив вибухове зростання, збільшившись приблизно на 409% порівняно з четвертим кварталом минулого року. Він включає прискорювачі H100, які живлять системи ШІ й на які великі технологічні компанії витрачають мільярди — лише Meta планує використовувати 350 тис. H100 у 2024 році.

Компанія відіграла ключову роль у розробці графічних процесорів для ПК — на цю мить вони становлять 17,1% від загального доходу NVIDIA. Вперше ігрові відеокарти поступились лідерством професійним прискорювачам для ЦОД в обсягах продажів компанії ще у 2020 році.

GPU для 3D-візуалізації та автомобільної промисловості генерують 2,6% та 1,8% частки доходів NVIDIA відповідно.

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