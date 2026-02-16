tradfi
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
Asus і Acer призупинили прямі продажі ноутбуків та ПК у Німеччині через рішення мюнхенського суду, пов’язане з патентною суперечкою з Nokia.


Поки триває розгляд апеляцій та переговори стосовно ліцензування, роздрібні мережі розпродають запаси та залишки. Рішення регіонального суду у Мюнхені у рамках першої патентної справи компаній Asus і Acer призупинило прямі продажі деяких моделей лептопів та ПК. Справа стосується суперечки з Nokia щодо патенту на стандарт відеокодека H.265, відомого як HEVC.

Рішення суду визначило, що Asus та Acer не діяли як добровільні ліцензіати у рамках принципу FRAND. Цей принцип передбачає застосування справедливих, розумних та не дискримінаційних умов ліцензування. Представники Acer у заяві PC Welt підтвердили, що призупинили прямі продажі низки ПК та ноутбуків у Німеччині. Компанія вивчає різні юридичні рішення та власні подальші кроки для розв’язання ситуації. Продукти, яких не стосується судовий розгляд, залишаються у продажу в офіційному магазині. 

Тим часом офіційний онлайн-магазин Asus, за інформацією HardwareLuxx, тимчасово недоступний. Судова заборона поширюється саме на виробників, а не на роздрібні мережі. Це означає, що наявні запаси, як і раніше, можуть продаватися через роздрібні канали, але поповнення запасів цих роздрібних мереж може бути ускладнене, якщо постачання не відновиться. 


Це не вперше через судову суперечку з Nokia вводиться заборона на продаж. Amazon програла судову справу у 2024 році та була змушена модифікувати свої Fire TV Stick. OnePlus також зіткнулася з аналогічною забороною продажів у Німеччині у 2023 році після програшу патентної суперечки з Nokia. 

У Nokia заявляють, що вимагають справедливої компенсації за використання власної технології. Компанія також висловила готовність продовжити переговори з Asus та Acer. У заяві Nokia згадується й Hisense, яка отримала ліцензію у рамках аналогічного розгляду. 

Ми вже писали, що Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів. У Reddit ентузіаст опублікував проєкт: iPhone SE 3, модифікований для розміщення всередині корпусу Nokia Lumia 1020.

Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм

Джерело: NotebookCheck; VideoCardz

