Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм

Проєкт з розробки користувацької прошивки Reborn повернув до життя Nokia N8 2010 року випуску.





На момент випуску Nokia N8 виділялась апаратним забезпеченням. Це був телефон з сенсорним екраном та потужною на той час камерою Carl Zeiss на 12 Мп з ксеноновим спалахом, яка за якістю фото перевершувала тодішні камерофони. Однак N8 працювала на базі OC Symbian, початково розробленої під кнопки та клавіатуру, а не під сенсорне керування.

Після початку домінування iPhone та смартфонів на Android, Nokia випустила Nokia Belle з більш сучасним користувацьким інтерфейсом. Однак на момент випуску цієї моделі сервера з оновленнями вже почали відключатись. Якби зараз купити N8, то можна переконатись, що це вкрай повільний, старий телефон з купою недійсних посилань на застосунки.





Однак через 15 років за справу взялась спільнота розробників Reborn. Нова прошивка виправляє ключові проблеми оригінальної моделі. Прошивка базується на Nokia Belle, останній великій версії Symbian, випущеній Nokia. Серед іншого розробники додали робочий, оновлений магазин застосунків. Це дозволяє знов використовувати N8.

У відео розробники показали, як знову зібрати N8 та встановити нове програмне забезпечення. Інтерфейс працює без помилок, камера також готова до роботи. До того ж користувачі отримують оновлені сертифікати підпису HTTPS, що дозволяє переглядати вебсторінки на застарілих пристроях. Спеціально для тих, хто не хоче оновлювати власні пристрої, оновлення розробників Reborn усуває суворі правила підпису Symbian, тож можна встановлювати програми без звичних проблем.

