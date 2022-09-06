«Аватар» Джеймса Кемерона повторно вийде в український прокат 22 вересня — в 4К HDR

У сьогоднішній новині про нові рекорди «Топ Ґан: Меверік» ми згадували про повернення в прокат оригінального «Аватару» Джеймса Кемерона, який зараз на одну сходинку випереджає блокбастер с Томом Крузом в першій п’ятірці найкасовіших фільмів в історії прокату США. І ось зараз Kinomania Film Distribution підтвердила, що в Україні повторний прокат блокбастера про Пандору 2009 року почнеться 22 вересня (на день раніше решти світу).

На початку 2021 року завдяки повторному прокату у Китаї «Аватар» Джеймса Кемерона повернув собі титул найкасовішого фільму в історії (без урахування інфляції) й досі надійно утримує його. Disney вирішила повернути оригінальний «Аватар», щоб охочі могли ще раз переглянути кінострічку перед релізом майбутнього продовження з підзаголовком «Шлях води» у грудні. До речі, глядачам покажуть оновлений «Аватар» з відреставрованим зображенням 4К HDR (в окремих кінотеатрах).

Свого часу фільм «Аватар» Джеймса Кемерона був номінований на дев’ять премій Оскар, включно з найкращим фільмом і найкращою режисурою; у підсумку кінострічка отримала три премії, зокрема нагороди за найкращу операторську роботу, візуальні ефекти та роботу художника-постановника.

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Тизер повернення відреставрованого «Аватара» в прокат

В українському кінопрокаті «Аватар: Шлях води» з’явиться наприкінці року — 15 грудня. Продовження зрежисував Джеймс Кемерон, який зняв перший фільм, а головні ролі в ньому зіграли Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Сіґурні Вівер та Кейт Вінслет. Події другого «Аватара» відбуватимуться більше ніж через десятиліття після сюжету першої частини; фільм розповість про Джейка, Нейтірі та їхніх дітей під час чергової битви за Пандору. Далі нові фільми за франшизою планують випускати кожні два роки — наразі заплановано ще мінімум два фільми. Раніше Джеймс Кемерон заявив, що «Аватар 2» триватиме приблизно три години. В іншому інтерв’ю режисер допускав, що після третього чи четвертого фільму франшизи може довірити серію іншому режисеру.