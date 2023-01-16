«Аватар: Шлях води» зібрав $1,89 млрд у світі і продовжує лідирувати у прокаті США — за ним йдуть «М3ГАН» та «Кіт у чоботях: Останнє бажання»

Збори фільму Джеймса Кемерона «Аватар: Шлях води» продовжують зростати, переступивши позначку $1,89 млрд. Це робить його шостим за величиною світовим релізом в історії після «Людини-павука: шляху додому немає», що зібрав $1,91 млрд.

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«Аватар: Шлях води» приніс $31,1 млн за вихідні у Північній Америці та, як очікується, принесе $38,5 млн загалом за вікенд, включаючи понеділок, 16 січня.

Загалом у Північній Америці «Аватар: Шлях води» зібрав $570 млн, а загальний міжнародний дохід сягнув $1,3 мільярда доларів. Після перевищення розміру зборів «Людини-павука: немає шляху додому» наступною планкою для подолання стануть «Месники: Війна нескінченності» з касою $2,04 млрд.

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Під час прокату другого «Аватару» стався ще один сильний старт: на друге місце вийшов фільм «М3ГАН», який зібрав $17,9 млн доларів та очікуваними $21,2 млн за ці вихідні. Це приблизно на 40% менше, ніж у перший вікенд, що є відмінним показником, особливо для фільму жахів. У світі М3ГАН заробив ще $15,4 млн, загальна каса стрічки може досягти $90 млн.

«Кіт у чоботях: Останнє бажання» посів третє місце в прокаті США з $13,4 млн, фільм Тома Хенкса «Людина на ім’я Отто» стартував з касою $12,6 млн, займаючи четверте місце, а «Літак» Джерарда Батлера замкнув п’ятірку найкращих із $10 млн у свої перші вихідні.

Джерело: IGN