Кінопремія BAFTA: «На Західному фронті без змін» здобув 7 перемог, зокрема й головну нагороду «Найкращий фільм»

«Банши Інішерина» та «Елвіс» отримали по чотири премії BAFTA, а Остіна Батлера та Кейт Бланшетт відзначили як кращих актора та акторку.

19 лютого у Королівському фестивальному залі у Лондоні пройшла 76-а церемонія вручення британського Оскара – кінопремії BAFTA 2023 – на якій оголосили переможців у 25 категоріях.

Фільм режисера Едварда Бергера, заснований на однойменному романі Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін», отримав рекордну кількість номінацій (14) на премію BAFTA та здобув 7 перемог.

Антивоєнна епопея Netflix отримала премію BAFTA у номінаціях «Найкращий фільм», «Найкращий фільм іноземною мовою», «Найкращий звук», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща операторська робота», «Найкраща режисерська робота» та «Найкраща музика до фільму».

Творіння ірландського драматурга Мартіна МакДони «Банши Інішерина» здобуло чотири нагороди (з них дві за акторську роботу для Баррі Кіогана та Керрі Кондон – кращі актор та акторка другого плану).

Остін Батлер отримав відзнаку за виконання головної ролі в байопіку «Елвіс», а Кейт Бланшетт – за роль диригентки Лідії Тар. Ось перелік деяких номінантів та переможців:

Найкращий фільм

«На західному фронті без змін»

«Банши Інішерина»

«Елвіс»

«Все завжди й водночас»

«Тар»

Найкращий режисер

Едвард Бергер — «На західному фронті без змін»

Пак Чан Ук — «Рішення піти»

Тод Філд — «Тар»

Ден Кван і Деніел Шайнерт — «Все завжди й водночас»

Мартін МакДона — «Банши Інішерина»

— «Банши Інішерина» Джина Прінс-Байтвуд — «Королева-воїн»

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер — «Елвіс» — за роль Елвіса Преслі

Колін Фаррелл — «Банши Інішерина» — за роль Патрикія

Брендан Фрейзер — «Кит» — за роль Чарлі

Деріл МакКормак — «Успіхів тобі, Лео Гранд» — за роль Лео Гранда

Пол Мескаль — «Після сонця» — за роль Колума

Білл Наї — «Жити» — за роль містера Вільямса

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт — «Тар» — за роль Лідії Тар

Віола Девіс — «Королева-воїн» — за роль Наніски

Ана де Армас — «Білявка» — за роль Мерлін Монро

Даніель Дедвайлер — «Тілль» — за роль Меймі Тілль

Емма Томпсон — «Успіхів тобі, Лео Гранд» — за роль Ненсі Стоукс

Мішель Єо — «Все завжди й водночас» — за роль Евелін

Найкраща чоловіча роль другого плану

Баррі Кіоган — «Банши Інішерина» — за роль Домініка Керні

Брендан Глісон — «Банши Інішерина» — за роль Колма Доерті

Джонатан Ке Кван — «Все завжди й водночас» — за роль Веймонда

Едді Редмейн — «Хороший медбрат» — за роль Чарльза Каллена

Альбрехт Шух — «На західному фронті без змін» — за роль Кет

Майкл Ворд — «Імперія світла» — за роль Стівена

Найкраща жіноча роль другого плану

Керрі Кондон — «Банши Інішерина» — за роль Шівон Салліван

Анджела Бассетт — «Чорна пантера: Ваканда назавжди» — за роль Рамонди

Хонг Чау — «Кит» — за роль Ліз

Джеймі Лі Кертіс — «Все завжди й водночас» — за роль Дейрдри Бобейрдри

Доллі де Леон — «Трикутник смутку» — за роль Ебігейл

Кері Малліган — «Вона сказала» — за роль Меган Туей

Найкращий анімаційний фільм

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

«Марсель, Мушля в черевичках»

«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»

«Я — панда»

Найкращий документальний фільм

«Навальний» — Даніель Роер, Даян Бекер, Шейн Борис, Мелані Міллер та Одеса Рей

«All That Breathes» — Шонак Сен, Тедді Лейфер і Аман Манн

«Вся краса і кровопролиття» — Лаура Пойтрас, Ховард Гертлер, Нен Голдін, Йоні Голіджов та Джон Лайонс.

«Вогонь кохання» — Сара Доса, Шейн Борис та Іна Фічман

«Moonage Daydream» — Бретт Морген

Найкращі візуальні ефекти

«Аватар: Шлях води» — Річард Бейнгем, Деніел Барретт, Джо Леттері та Ерік Сайндон

«На західному фронті без змін» — Маркус Франк, Каміль Джафар, Віктор Мюллер та Франк Петцольд

«Бетмен» — Рассел Ерл, Ден Леммон, Андерс Ленглендс і Домінік Туохі.

«Все завжди й водночас» — Бенджамін Брюер, Ітан Фельдбау, Джонатан Комбринк та Зак Штольц

«Топ Ґан: Меверік» — Сет Гілл, Скотт Р. Фішер, Браян Літсон і Раян Тадхоуп

Джерело: THR