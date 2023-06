Бета-версії iOS 17, watchOS 10 та macOS Sonoma вже (безплатно) доступні усім бажаючим – потрібний лише Apple ID

Бета-версії iOS 17, watchOS 10 та macOS Sonoma для розробників зараз доступні будь-кому. Раніше для попереднього тестування була потрібна платна реєстрація в Apple Developer ($99 на рік) – тепер Apple зробила доступ безкоштовним. Потрібно лише мати Apple ID.

Apple has officially made the developer betas available for free.

You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do

Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023