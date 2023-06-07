Бета-версії iOS 17, watchOS 10 та macOS Sonoma вже (безплатно) доступні усім бажаючим – потрібний лише Apple ID

Бета-версії iOS 17, watchOS 10 та macOS Sonoma для розробників зараз доступні будь-кому. Раніше для попереднього тестування була потрібна платна реєстрація в Apple Developer ($99 на рік) – тепер Apple зробила доступ безкоштовним. Потрібно лише мати Apple ID.

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Apple has officially made the developer betas available for free. You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023

Цього року Apple змінила спосіб розповсюдження бета-версій серед розробників. Раніше розробникам доводилося завантажувати та встановлювати профіль конфігурації для кожного пристрою окремо. Тепер система дозволяє встановлювати бета-версії просто вибираючи опцію в налаштуваннях оновлення ПЗ безпосередньо на пристроях.

Щоб дізнатися, чи можете ви встановити бета-версії програм, перейдіть у розділ оновлення програмного забезпечення на своєму пристрої: для iPhone це шлях Settings > General > Software Update > Beta Updates – там буде потрібне оновлення, наприклад, iOS 17 Розробник Beta. Аналогічно усе працює на Apple Watch, MacBook Air та Apple TV.

Встановлення тестової версії операційної системи не гарантує нормальної роботи пристрою. Користувач може зіткнутися з некоректною роботою програм, швидким розрядженням акумулятора, незначними або серйозними системними помилками. Людям, які не впевнені у власній кваліфікації, краще не встановлювати попередні версії.

Бета-версії watchOS 10 , tvOS 17 та HomePod 17 не дозволяють повернутися до загальнодоступного стабільного програмного забезпечення. Як тільки ви встановите їх, вам доведеться працювати з ними до офіційного оновлення ОС, яке зазвичай відбувається восени.

Почати тестування представлених на WWDC версій ОС можна вже зараз, публічні бета-версії будуть представлені у липні.

Джерела: Engadget, The Verge