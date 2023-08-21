Білл Гейтс не вважав шкільну освіту «‎цікавою» та лінувався на уроках математики

У новому інтерв’ю співзасновник Microsoft Білл Гейтс розповів про свої шкільні роки, згадавши, що іноді в освіті йому не вистачало мотивації та бажання, і саме вчитель змушував його досягати кращих результатів.
«На самому початку вивчення математики я лінувався», – зізнався Гейтс.
Він зазначив, що в один момент у 8-му класі він мав розмову із вчителем, який йому сказав: ««Чому такий ледачий? Ти міг би бути дуже хорошим у цьому». Білл у відповідь заявив: «Але ж ми не робимо нічого цікавого!».
Гейтс згадав, що надалі викладач приносив йому цікаві книги для читання і намагався підштовхнути до кращих результатів.
«Я тоді змінив погляд на освіту. Я думав, що чим менше зусиль ти докладаєш, тим ти крутіший».
Гейтс у 1975 році кинув Гарвардський університет, щоб заснувати Microsoft із Полом Алленом. Раніше він заявляв, що отримав «чудовий досвід» під час навчання, але переймався через те, що не зміг стати «частиною комп’ютерної революції».
Водночас Білл заохочував студентів продовжувати навчання в коледжі протягом чотирьох років, щоб отримати «усе найкраще» від своєї освіти.Він сам наполегливо працював у Microsoft у перші дні, а нещодавно заявив, що змагався з колегами за те, щоб спати якомога менше у свої 30-40 років, оскільки вважав це «лінню й непотрібною справою».
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Джерело: Insider