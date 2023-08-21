Білл Гейтс не вважав шкільну освіту «‎цікавою» та лінувався на уроках математики

У новому інтерв’ю співзасновник Microsoft Білл Гейтс розповів про свої шкільні роки, згадавши, що іноді в освіті йому не вистачало мотивації та бажання, і саме вчитель змушував його досягати кращих результатів.

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«На самому початку вивчення математики я лінувався», – зізнався Гейтс.

Він зазначив, що в один момент у 8-му класі він мав розмову із вчителем, який йому сказав: «‎«Чому такий ледачий? Ти міг би бути дуже хорошим у цьому». Білл у відповідь заявив: «‎Але ж ми не робимо нічого цікавого!».

Гейтс згадав, що надалі викладач приносив йому цікаві книги для читання і намагався підштовхнути до кращих результатів.

«Я тоді змінив погляд на освіту. Я думав, що чим менше зусиль ти докладаєш, тим ти крутіший».

Гейтс у 1975 році кинув Гарвардський університет, щоб заснувати Microsoft із Полом Алленом. Раніше він заявляв, що отримав «чудовий досвід» під час навчання, але переймався через те, що не зміг стати «‎частиною комп’ютерної революції».

Водночас Білл заохочував студентів продовжувати навчання в коледжі протягом чотирьох років, щоб отримати «усе найкраще» від своєї освіти.Він сам наполегливо працював у Microsoft у перші дні, а нещодавно заявив, що змагався з колегами за те, щоб спати якомога менше у свої 30-40 років, оскільки вважав це «лінню й непотрібною справою».

Джерело: Insider