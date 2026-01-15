Новини Кіно 15.01.2026 comment views icon

"Більше жодних драконів": Емілія Кларк каже, що покінчила з фентезі після "Гри престолів"

Емілія Кларк у "Грі престолів" / HBO

Зірка “Гри престолів” Емілія Кларк заявила, що ставить хрест на фентезі після виснажливих 9 років в ролі Дейєнеріс Таргарієн.

У новому інтерв’ю акторка заявила, що глядачі навряд колись ще її побачать на драконі чи навіть просто в одному кадрі з драконом. Кларк згадує, як завершення серіалу спричинило для неї “психічний зрив”.

“Це вперше у своєму професійному житті я зупинилася”, — каже акторка. “В мене був повний психічний зрив. Здавалось, що пандемія настала вчасно”.

Кларк, як отримала чотири номінації на “Еммі” за роль Дейєнеріс так само підтверджувала, що розуміє, чому глядачі “були розлючені фіналом”. Її героїня збожеволіла і перетворилась на одну з головних лиходійок останніх кількох епізодів, яку зрештою вбив Джон Сноу. Акторка каже, що втратила дар мови, коли прочитала остаточні сценарії.

“Це сталося ні з того ні з сього. Ніколи цього не очікувала. Я заплакала і пішла прогулятися. Повернулась за 5 годин з пухирями на ногах і думками: “Як я це зроблю?”.

Нагадаємо, що колега Кларк по “Грі престолів” Софі Тернер заявила, що була єдиною акторкою шоу, яку вдовольнило завершення історії. Останні сезони за графіком обігнали випуск книг Мартіна, тож шоуранери намагалися завершити власноруч низку сюжетних ліній: в результаті отримали хвилю хейту, хоча сподівались на сприйняття 50/50.

Кадри з серіалу “Поні” / Peacock

Сім років по тому Емілія приєдналась до нового телешоу — шпигунської драми “Поні” про часи холодної війни, яка стартує на Peacock цього тижня. Там акторка грає секретарку американського посольства у москві та агентку ЦРУ. Кларк каже, що цей тривалий час після “Гри престолів” дозволив їй усвідомити свою автономність щодо вибору роботи

“Значна частина моєї кар’єри не відображала мого смаку, я просто ніби вистрілила з гармати”.

Тим часом в HBO “кипить” робота над подальшими спінофами, окрім “Дому дракона” та “Лицаря сімох королівств” — є ідеї для потенційних продовжень, зважаючи на слова Джорджа Р. Р. Мартіна.

Джерело: IGN, Variety

