Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes

“Лицар сімох королівств”, новий серіал у всесвіті “Гри престолів”, отримав перші рецензії та оцінки від критиків.

Серіал, заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна, оповідає про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом приблизно за століття до “Гри престолів”. Судячи з рецензій, масштабів та жорстокості оригінального шоу нам не слід чекати, утім “Лицар сімох королівств” визначають як веселу та теплу історію, що зображає інший клас всесвіту, уникаючи придворних інтриг та війн.

На момент написання новини, шоу оцінили у 84% на Rotten Tomatoes. Рейтинг наче непоганий, але один з найнижчих у франшизі: до прикладу, перший сезон “Дому дракона” має 90% за перший сезон і ті ж 84% за другий, тоді як чи не всі сезони “Гри престолів” оцінили в понад 90%, за винятком восьмого, який є “рекордсменом з ненависті” із 55%.

Самі рецензії вийшли доволі суперечливими: Джордан Вільямс зі ScreenRant пише, що “сердечність та гумор “Гри престолів” ще ніколи не були настільки захопливими”, а історія приємна та досліджує персонажів, як ніколи раніше. Дейс Джонстон з Inverse наголошує на меншому масштабі та оповіді, що більше нагадує історії середньовічного лицарства та легенди про короля Артура, а Тереза Лаксон з Collider підсумовує, що жоден з серіалів ще ніколи так очевидно не показував, що “хороша адаптація вимагає більше, ніж суворого дотримання вихідного матеріалу”.

Рікі Валеро, FandomWire: “Лицар сімох королівств” — неймовірно динамічний, добре зіграний та веселий серіал, який обов’язково варто подивитися”.

Тесса Сміт, Mamasgeeky: “Вони зуміли зробити неможливе: знову змусили Вестерос відчути себе малим та особистим, зберігаючи при цьому епічну драматичну напругу, яка змусила мене закохатися в цей всесвіт”.

Джуліан Роман, MovieWeb: “Лицар сімох королівств” додає у Вестерос гумор та дружбу в камерному масштабі. Це блискуча захоплива історія з насиченими персонажами, яка значною мірою ігнорує елементи фентезі”.

Майкл Волш, Nerdist: “Бракує видовищності, бо це не те, чого потребує ця історія. Саме через це серіал не працює. Видається, ніби сцена з каміном перед битвою за Вінтерфелл стала основою для цілого шоу”.

Меган О’Кіф, Decider: “Чарівне нове доповнення до франшизи “Гра престолів”, яке неодмінно покличе вас до Вестеросу. Це історія, якій не потрібна піротехніка драконячого вогню, адже в ній повно людського серця, душі та героїзму”.

З усім тим, більшість рецензентів погоджуються, що гра акторів є визначною. Головні ролі, нагадаємо, взяли на себе Пітер Клеффі (Дунк), Декстер Сол Анселл (Егг) та Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) серед інших.

Цікаво, що сам Мартін оцінив “Лицар сімох королівств”, як екранізацію, гідну розумної людини. З його ж слів відомо, що 90% подій серіалу відбуваються в полі з наметами, хоча декорації створили “чудові”. В HBO разом з тим анонсували вражаючі битви, які будуть не гіршими за “Гру престолів” чи “Дім дракона”, попри скромний бюджет у $10 млн за епізод.

На цей час серіал офіційно подовжений на 2-й сезон, тоді як прем’єра першого запланована на 18 січня (в Україні днем пізніше на HBO та Megogo).