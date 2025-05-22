Більшість iPhone, вкрадених у США та Європі, опиняються в одній загадковій будівлі в Китаї

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Виявляється, у Китаї існує цікава будівля під назвою «дім вкрадених iPhone».

Згідно з Financial Times (через 9to5mac), туди звозять чималу кількість смартфонів Apple, викрадених у таких віддалених один від одного місцях, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лондон — там їх або розбирають на запчастини або продають.

Сем Аврані, один із власників iPhone 15 Pro, який вирвали в нього з рук просто на вулиці два злодії на електровелосипедах, зміг відстежити довгу подорож свого смартфона в 10 000 кілометрів, що зрештою привела його у місці, яке багато жителів Шеньчжена, Китай, давно прозвали «домом викрадених iPhone» — будівлю Feiyang Times.

Офіційно приміщення відоме, як місце, де можна відремонтувати або оновити свій iPhone, а неофіційно — як ринок викрадених пристроїв з США та Європи. Feiyang Times часто згадують на форумах і в соцмережах жертви крадіжок, як локацію, де востаннє зловили сигнали пристрою за допомогою опції Find My. Ось до прикладу довгий шлях iPhone Сема Аврані:

Вихопили з рук у Лондоні під час відповіді на повідомлення у WhatsApp;

Доставили до майстерні з ремонту мобільних телефонів за кілька кілометрів від місця злочину;

Перевезли на кілька лондонських адрес;

Через тиждень з’явився в Коулуні, Гонконг;

Пізніше у Шеньчжені, Китай і тій самій будівлі Feiyang Times.

Очевидно, що розблоковані iPhone будуть більш цінними, але й на заблоковані смартфони знайдуться покупці, які готові розкупити все по компонентах. Утім іноді жертви викрадень отримують дивні повідомлення в iMessage, де їх намагаються змусити до розблокування пристроїв (коли ви переводите iPhone у режим втрати або викрадення, він може відображати номер вашого телефону або адресу електронної пошти — аби той, хто знайшов пристрій, міг зв’язатися з власником і повернути його).

У звіті видання показано скриншот повідомлення, надісланого власнику заблокованого iPhone:

«Ваш старий iPhone переробляється нами, ми просто продавці, ми не крадемо його. Якщо ви його не розблокуєте, то материнська плата буде продана іншим клієнтам і, можливо, вони зламають ваш телефон, вкрадуть кредитну картку, або зв’яжуться з вашою родиною. Ми рекомендуємо вам розблокувати його якомога швидше, щоб ми могли відновити заводські налаштування та стерти всі дані».

Очевидно, це звичайний шантаж і блеф, але людей, необізнаних в технічних питаннях, ці слова можуть налякати.

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Feiyang — не єдина установа в районі, що продає вживані смартфони, але саме цей ТЦ спеціалізується на продажу закордонних моделей (у порівнянні з китайськими вони пропонують доступ до світових магазинів додатків, а також мають менші ціни через обмеження використання SIM-карт певних мереж). Хоча більшість продавців приховують їхнє походження — шість з опитаних виданням заявили, що не знають як до них потрапили американські iPhone.

Компанія Tongtiandi Communication Market, яка керує торговим центром Feiyang, не відповіла на запит FT про коментар.