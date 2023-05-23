Bing став найпопулярнішим пошуковиком в Китаї після інтеграції з ChatGPT – він випередив Baidu, захопивши майже 40% частки ринку

Bing випередив Baidu і став провідною пошуковою системою в Китаї серед користувачів настільних ПК. Згідно з даними StatCounter, продукт Microsoft захопив історичну частку ринку у квітні 2023 року – 37,4%.

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Це досягнення вкотре демонструє динамічну природу ринку пошукових систем і підкреслює великий вплив ШІ на розвиток сучасних технологій. Але успіх Bing зумовлений не лише його зв’язком з останньою мовною моделлю OpenAI GPT-4, а й глибокою інтеграцією пошуковика в різні продукти та служби Microsoft, такі як Windows, Office і Xbox.

Китайська Baidu нині має частку 27,01%, а у решті переліку – Sogou з часткою ринку 16,36%, Yandex з 7,45%, Haosou з 6,25% і Google з 5,2% відповідно.

Мустафа Сулейман, співзасновник DeepMind і засновник ШІ-стартапу Inflection.AI, каже, що в інтернет-ландшафті найближчим часом відбудуться значні зміни, а звичайні методи пошуку у найближчі 10 років будуть замінені інтерактивними. Його думку підтримує співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, який стверджує, що штучний інтелект «‎вб’є» пошукові системи та онлайн-магазини – у тому вигляді, до якого ми звикли.

З огляду на велику конкуренцію та зміни на ринку, такі великі гравці як Bing і Baidu продовжуватимуть впроваджувати інновації та інтегрувати передові технології, тож користувачі дійсно можуть розраховувати на дещо складніший пошук у майбутньому. Що якоюсь мірою вплине на компанії та творців контенту, які покладаються на пошукові системи для просування своїх продуктів.